佛州議會通過新選區地圖 共和黨估增4席 州長：不怕法律障礙

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)公布重畫國會選區方案兩天後，佛州議會29日召開特別會議迅速通過該案。同一天，聯邦最高法院削弱「投票權利法」(Voting Rights Act)關鍵條款，使民主黨更難對共和黨提出法律挑戰。

美聯社報導，德桑提斯的方案可能會使該州共和黨議員在眾議院的優勢從目前的20比8擴大到24比4。可能增加4個席位，與維州民主黨人對最近舉行的選區重畫公投的期待相同，但維州公投結果目前在州法院受到挑戰。

佛州的新選區也勢必會面臨訴訟，特別是因為該州憲法禁止以明確的黨派目的進行選區重畫。但德桑提斯及其幕僚認為，該規定不會構成法律障礙，因為先前已被佛州最高法院、29日又被聯邦最高法院的裁決削弱。

眾議會先以83票對28票通過重畫選區案，稍後參議會以21票對17票通過。根據新選區地圖，民主黨傳統票倉奧蘭多、坦帕-聖彼得堡(Tampa-St. Petersburg)，以及南佛州棕櫚灘(Palm Beach)、勞德岱堡(Fort Lauderdale)的影響力被削減，多名民主黨資深眾議員可能丟掉席次。

德桑提斯強調，重畫選區是為了因應2020年人口普查後郊區與邊緣地區的增長，確保佛州採取「種族中立」(race-neutral)的立場。

佛州選區的變動還包括實際取消南部一個多數選民為非裔的選區，之前由民主黨人謝菲勒斯-麥考米克(Sheila Cherfilus-McCormick)代表，但她在月初辭職。

共和黨憑藉在州議會的絕對優勢迅速推進重畫國會選區方案，在聽證會就先嚴格限制公眾發言時間每人僅30秒，遭批漠視民意，民主黨議員反擊重畫選區地圖是在迎合川普，提高德桑提斯在任期明年1月結束後的政治野心。

全國各地的新選區重畫地圖能否如兩黨所願，尚無定論。分析指出，若共和黨為了增加席次而將選民過度分散到多個選區，反而可能會被民主黨翻盤。尤其今年大選若爆發反川普浪潮，佛州增加共和黨占多數的選區可能會導致選情膠著，使民主黨有機會獲勝。