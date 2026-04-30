快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

川普不打也能贏伊朗？CNN：海上封鎖能否逼降 兩大關鍵定成敗

聽新聞
0:00 / 0:00

佛州議會通過新選區地圖 共和黨估增4席 州長：不怕法律障礙

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
佛州州長德桑提斯主導佛州選區重畫，預計可為共和黨多爭取四席眾議員。（路透）
佛州州長德桑提斯主導佛州選區重畫，預計可為共和黨多爭取四席眾議員。（路透）

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)公布重畫國會選區方案兩天後，佛州議會29日召開特別會議迅速通過該案。同一天，聯邦最高法院削弱「投票權利法」(Voting Rights Act)關鍵條款，使民主黨更難對共和黨提出法律挑戰。

美聯社報導，德桑提斯的方案可能會使該州共和黨議員在眾議院的優勢從目前的20比8擴大到24比4。可能增加4個席位，與維州民主黨人對最近舉行的選區重畫公投的期待相同，但維州公投結果目前在州法院受到挑戰。

佛州的新選區也勢必會面臨訴訟，特別是因為該州憲法禁止以明確的黨派目的進行選區重畫。但德桑提斯及其幕僚認為，該規定不會構成法律障礙，因為先前已被佛州最高法院、29日又被聯邦最高法院的裁決削弱。

眾議會先以83票對28票通過重畫選區案，稍後參議會以21票對17票通過。根據新選區地圖，民主黨傳統票倉奧蘭多、坦帕-聖彼得堡(Tampa-St. Petersburg)，以及南佛州棕櫚灘(Palm Beach)、勞德岱堡(Fort Lauderdale)的影響力被削減，多名民主黨資深眾議員可能丟掉席次。

德桑提斯強調，重畫選區是為了因應2020年人口普查後郊區與邊緣地區的增長，確保佛州採取「種族中立」(race-neutral)的立場。

佛州選區的變動還包括實際取消南部一個多數選民為非裔的選區，之前由民主黨人謝菲勒斯-麥考米克(Sheila Cherfilus-McCormick)代表，但她在月初辭職。

共和黨憑藉在州議會的絕對優勢迅速推進重畫國會選區方案，在聽證會就先嚴格限制公眾發言時間每人僅30秒，遭批漠視民意，民主黨議員反擊重畫選區地圖是在迎合川普，提高德桑提斯在任期明年1月結束後的政治野心。

全國各地的新選區重畫地圖能否如兩黨所願，尚無定論。分析指出，若共和黨為了增加席次而將選民過度分散到多個選區，反而可能會被民主黨翻盤。尤其今年大選若爆發反川普浪潮，佛州增加共和黨占多數的選區可能會導致選情膠著，使民主黨有機會獲勝。

佛州眾議會29日通過選區重畫案，預計可為共和黨增加四席國會眾議員。（美聯社）
佛州眾議會29日通過選區重畫案，預計可為共和黨增加四席國會眾議員。（美聯社）

共和黨 民主黨

延伸閱讀

佛州州長提重畫國會選區 共和黨可望眾院多4席

馬州重畫國會選區止步 州長摩爾政治布局遇挫

路州國會選區重畫遭最高院推翻 裁決結果有利共和黨選情

維州選區重畫公投通過 民主黨國會有望增加4席

相關新聞

最高院推翻路州國會選區重畫 裁決有利共和黨

路易斯安納州國會選區重畫29日遭到最高法院推翻，大法官以六票對三票的結果削弱「投票權利法」(Voting Rights Act)第二條，裁定路州必須重新畫分國會選區。在「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Lo

最高院裁決再度點燃「選區重畫戰」 期中選舉席次變化一次看

聯邦最高法院29日裁定推翻路易斯安納州的選區重畫案，削弱投票權利法，國會山莊報(The Hill)報導，這不啻是重新點燃全國各州重畫選區之戰。

強化安全調查 申請庇護、綠卡、入籍等須送FBI嚴審

美國公民及移民服務局(USCIS)上周發布的內部指導文件顯示，川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。USCIS官員接獲指示，包括庇護、綠卡和入籍在內的各類移民福利申請，均須重新提交至

佛州議會通過新選區地圖 共和黨估增4席 州長：不怕法律障礙

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)公布重畫國會選區方案兩天後，佛州議會29日召開特別會議迅速通過該案。同一天，聯邦最高法院削弱「投票權利法」(Voting Rights Act)關鍵條款，使

路州案 自由派大法官提不同意見：投票權法第2條形同廢紙

最高法院29日對「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Louisiana v Callais)以6票對3票裁定，路州一個非洲裔選民居多數的國會選區，選區畫分過度依賴種族考量，違反憲法。保守派大法官湯瑪斯(Cla

民主黨人抨擊最高院裁決 歐巴馬：少數族裔投票權倒退

聯邦最高法院29日針對「投票權利法」(Voting Rights Act)做出重大裁決，前總統歐巴馬(Barack Obama)隨即發表聲明表達嚴正關切，批評此舉形同削弱該法的核心支柱，恐讓州議會藉「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。