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最高院裁決再度點燃「選區重畫戰」 期中選舉席次變化一次看

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
紅藍州都利用選區重畫的方式，提高所屬政黨在國會席次的當選機率，成為今年期中選舉誰掌國會的最大變數。（美聯社）
紅藍州都利用選區重畫的方式，提高所屬政黨在國會席次的當選機率，成為今年期中選舉誰掌國會的最大變數。（美聯社）

聯邦最高法院29日裁定推翻路易斯安納州的選區重畫案，削弱投票權利法，國會山莊報(The Hill)報導，這不啻是重新點燃全國各州重畫選區之戰。

期中選舉初選陸續展開，共和黨民主黨為爭奪聯邦眾院控制權進行激烈角力。共和黨目前在眾院僅掌握微弱多數優勢，兩黨都試圖透過重畫選區地圖鞏固勢力或擴大版圖，多州選區地圖變動勢將影響11月期中選舉結果。

紐約時報報導，在已完成重畫的州當中，德州最受矚目。

德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)去年8月簽署新選區地圖，為共和黨最多增加五個眾院席次鋪路；民主黨議員曾出走兩周抗議，抨擊新地圖非法稀釋非裔與西語裔選民的代表性，但最高法院去年12月裁定新地圖合憲。

加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)主導推動該州國會選區重畫，最高法院今年2月同樣裁定加州新地圖合憲，駁回共和黨關於地圖不當偏袒西語裔選民的主張，預計民主黨最多可增加五席，抵消德州的損失。

密蘇里州共和黨州長柯厚(Mike Kehoe)去年9月簽署新地圖，將民主黨重鎮堪薩斯市拆分併入共和黨農村選區，預計可新增一個共和黨席次，矛頭對準堪薩斯市史上首位非裔準市長、民主黨聯邦眾議員克里佛(Emanuel Cleaver)，相關訴訟仍在進行中。

共和黨控制的北卡羅來納州議會去年10月通過新地圖，威脅代表該州東北角的民主黨眾議員戴維斯(Donald Davis)連任前景，可望替共和黨新增一席；北卡州憲法規定，民主黨籍州長史坦(Josh Stein)無權否決國會地圖調整。

俄亥俄州在聯邦重畫的壓力出現前，就已依照州憲法規定，啟動選區重畫程序。去年10月，俄州委員會批准削弱托雷多與辛辛那提附近民主黨選區的方案，預計為共和黨增加一、兩席。

猶他州情況恰好相反，該州法院去年11月裁定共和黨占多數議會所畫的選區地圖，對民主黨不利，裁定廢止重畫選區法案，改採溫和派組織提出的替代方案，保留鹽湖城周遭親民主黨的選區，預計為民主黨新增一席；州議會已提起上訴，兩位共和黨國會議員也提起聯邦訴訟，全案未決。

維吉尼亞州選民21日通過憲法修正案，授權州議會在期中選舉前重畫選區，民主黨依據新地圖可增加二至四席；但該州最高法院雖允許公投，卻表明將裁決重畫方案的合法性，所以重畫選區可能出現變數。

期中選舉眾院席位可能變化 資料來源／紐約時報
期中選舉眾院席位可能變化 資料來源／紐約時報

共和黨 民主黨

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