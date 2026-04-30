英王訪紐約911遺址獻花悼念 市長盼歸還光之山鑽石

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉今天訪問紐約，參觀911恐攻事件紀念遺址，英王強調與美國人民「始終連結一心」；紐約市長曼達尼則說，盼英王能歸還印度鑽石「光之山」。

查爾斯三世（King Charles III）與卡蜜拉王后（Queen Camilla）在美國進行4天國是訪問，先抵華府，受到美國總統川普熱情接待。

今天在紐約，查爾斯在世貿中心雙子星大樓遺址獻上鮮花，悼念2001年9月11日遭受恐怖攻擊的罹難者。他在卡片上寫著：「美國人民面對失去親人深沉哀傷時，我們始終與他們連結一心。」

民眾也看到查爾斯三世與紐約市長曼達尼（ZohranMamdani）談笑風生。

印度裔的曼達尼先前曾對媒體表示：「如果我能單獨和英王談話，我大概會勸他歸還鑽石光之山（Koh-i-Noor）。」

這顆爭議性鑽石原產於印度安德拉邦（AndhraPradesh），據傳早在13世紀就被開採，之後在多個統治者手中輾轉流傳。

1849年，英國東印度公司在併吞錫克帝國後獲得這顆鑽石，於1850年獻給維多利亞女王，後來鑽石鑲在英王喬治六世妻子伊麗莎白王后的后冠上。

印度過去曾多次要求英國，歸還這顆重達105克拉的鑽石。

查爾斯三世今天在911紀念儀式上與曼達尼對話，至於交談內容為何，白金漢宮（Buckingham Palace）拒絕發表評論。而曼達尼是否當面提出歸還鑽石要求，曼達尼的辦公室並未回覆置評要求。