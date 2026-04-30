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強化安全調查 申請庇護、綠卡、入籍等須送FBI嚴審

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導
圖為2024年7月在紐約州舉行的公民入籍儀式。川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。(路透檔案照)
圖為2024年7月在紐約州舉行的公民入籍儀式。川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。(路透檔案照)

美國公民及移民服務局(USCIS)上周發布的內部指導文件顯示，川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。USCIS官員接獲指示，包括庇護、綠卡和入籍在內的各類移民福利申請，均須重新提交至聯邦調查局(FBI)進行更嚴格的背景調查。

該指導文件已於27日生效，USCIS當天開始透過FBI的「下一代身分識別系統」(Next Generation Identification system)，接收所謂「加強版犯罪紀錄資訊」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，USCIS官員接獲指示，若相關申請案的FBI背景調查資料是27日以前收到，必須重新提交指紋背景調查結果；沒有經過更嚴格背景調查的待審案件，不得批准。

USCIS官員被告知，除非待審案件通過強化安全審查，否則暫停審批；此舉對於已不堪重負的審批系統造成沉重打擊。USCIS數據顯示，所有類型的申請案件積壓數量創下1160萬件歷史紀錄。

USCIS長期使用FBI資料庫審查移民申請，以發現潛在國家安全或公共安全隱患。此次擴大各類移民福利申請案的安全審查範圍、從嚴審批，是川普政府緊縮美國移民制度的最新舉措。

根據內部指示，加強審查措施將影響所有必須提交指紋的移民福利申請者，其中包括綠卡和入籍申請案在內，美國公民或綠卡持有者為其親屬或未婚配偶提交的擔保申請，也在受影響之列。

川普總統2月簽署的行政命令即已指示負責監管FBI的司法部，在「法律允許的最大範圍內」向USCIS提供FBI犯罪紀錄資料庫存取權限，以識別犯罪分子。

USCIS發言人卡勒(Zach Kahler)證實，該機構已「實施新的安全審查，透過擴大聯邦犯罪資料庫存取權限，加強審查和篩選申請者。」

川普2月行政命令發布後，USCIS即已啟動自動生物辨識配對和社群媒體篩檢，以擴大審查範圍。對於已經等待多年的申請家庭來說，這項強化安全審查新指令，無疑又增加了一層不確定性。

圖為今年4月在麻州舉行的公民入籍儀式。川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。(美聯社)
圖為今年4月在麻州舉行的公民入籍儀式。川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。(美聯社)

綠卡 移民 FBI 川普

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