美最高法院裁定限縮投票法 保護少數族裔力道大減

美國聯邦最高法院今天以6比3，裁定廢除路易斯安那州第2個以非裔選民占多數的選區圖，形同削弱「投票權法」的關鍵條款，恐稀釋少數族裔選民影響力，對川普政府是一大勝利。

綜合法新社與路透社報導，隨著11月期中選舉逼近，這項裁決可能讓共和黨主導的各州，試圖重新劃定選區圖，民主黨自認在聯邦眾議院十拿九穩的席次，恐岌岌可危。

最高法院自由派大法官、民權領袖、民主黨議員及部分法律專家紛紛譴責這項裁定結果，認為嚴重削弱「投票權法」（Voting Rights Act）第2條款。這項條款能防止少數族裔選民的影響力，在劃分選區時遭到稀釋。

這起案件起因於美國2020年人口普查後，重新繪製的選區圖。路易斯安那州有1/3為非裔人口，但在當地6個選區中，以非裔選民占多數的選區僅1個，被控稀釋了少數族裔的投票影響力，促使當局在新版選區圖中，新增第2個以非裔選民占多數的選區。

最高法院目前擁有6比3的保守派多數，今天的裁定書由大法官阿利托（Samuel Alito）執筆，另外5名保守派大法官均加入。

阿利托指出，「投票權法」不能作為本案運用種族因素的理據，主張第2條款並未強迫各州在劃分選區時，必須以種族作為主要依據。

另有3名自由派大法官提出異議，大法官凱根（Elena Kagan）警告，這項裁定影響甚廣，恐放任各州在缺乏法律救濟的情況下，「系統性地稀釋少數族裔公民的投票權」。

這項裁定代表法院對於防止種族歧視與遵守憲法平等保護保障之間如何取得平衡的解釋，出現重大轉變，選區重劃時考量種族因素的門檻已然提高。

美國總統川普得知裁定結果後向記者表示：「我太喜歡了」。川普還說，他認為共和黨主導的各州現在會想要重新劃定選區圖。