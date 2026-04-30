最高院推翻路州國會選區重畫 裁決有利共和黨

路易斯安納州國會選區重畫29日遭到最高法院推翻，大法官以六票對三票的結果削弱「投票權利法」(Voting Rights Act)第二條，裁定路州必須重新畫分國會選區。在「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Louisiana v Callais)中，保守派大法官的多數意見指出，民主黨聯邦眾議員費爾茲(Cleo Fields)代表的國會選區，畫分因素過度依賴種族考量。此裁決為全國各地進行更多選區重畫打開了大門，可能有助於共和黨鞏固對眾議院的控制。

非裔、亞裔為多數的選區影響大

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在庭上曾形容，費爾茲代表的選區形狀彷彿一條蛇，延伸超過200哩，貫穿史瑞夫港(Shreveport)、亞歷山卓(Alexandria)、拉法葉(Lafayette)、巴頓魯治(Baton Rouge)等地區。撰寫多數意見書的大法官艾里托（Samuel Alito），直指選區地圖是「違憲的傑利蠑螈」。

數十年來，「投票權利法」第2條款廣泛禁止投票時實行種族歧視，一直被解釋為允許、甚至在某些情況下要求，在選區重畫過程中使用考量種族因素的數據，以保護少數族群的投票權力。

但是艾里托在意見書寫道：「允許種族在政府決策中扮演任何角色，都代表偏離了幾乎適用於所有其他情境的憲法原則。」他表示，第2條款實際上僅限於「蓄意歧視」的情況，而這是一個門檻非常高的標準。

路州人口約三分之一為非洲裔，在目前全州六個國會選區當中的兩個選區居多數。

一群非裔選民在2022年援引「投票權利法」提告，指控國會選區畫分把非裔選民刻意集中在一個選區，剩下非裔選民分散到其他選區，稀釋非裔選民投票影響力。

聯邦法院裁定非裔選民勝訴，下令重新繪製出現第二個以非裔為多數的國會選區地圖，這個新選區涵蓋範圍從史瑞夫港延伸到巴頓魯治。

然而，另外一群非黑人選民對新版國會選區地圖提出法律挑戰，指控選民遭到非法手段的種族分類，違反憲法第14修正案平等保護(equal protection)條款。

今年3月在最高法院言詞辯論庭上，原告律師葛瑞姆(Edward Greim)指出，種族因素顯然在畫分選區時占有主導地位，導致選區形狀極不規則。

路州政府律師則指出，選區奇形怪狀有明確解釋，因為共和黨人士在選區畫分時，希望保留眾院議長強生(Mike Johnson)、眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、聯邦眾議員萊特洛(Julia Letlow)穩贏席位。

高院這項裁決可能會令人質疑眾多以非裔、拉丁裔及亞裔為多數的選區是否有效，共和黨州可能採取行動取消這些選區。各州過去經常畫分出這類選區，因為對「投票權利法」第二條的解釋較廣。

這項裁決可能會在期中選舉前略微改善共和黨的選情，使他們在選區重劃的角力中取得些微優勢。至於這個優勢有多大，仍有待觀察。然而，共和黨11月保住眾院控制權仍面臨相當大的阻力，因為伊朗與戰爭推高了汽油價格，也拖累了川普總統的支持率。