白宮記協晚宴槍擊 檢方揭犯嫌行動前在飯店自拍

美國檢方今天表示，被控企圖在白宮記者協會晚宴暗殺美國總統川普的男子艾倫（Cole Allen）曾於行動前在飯店房間內自拍。

法新社和美聯社報導，檢方表示，現年31歲的艾倫本月25日晚間8時30分過後不久展開行動，從華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）房間下樓，試圖闖入地下宴會廳，當時川普和多名高層官員出席白宮記者協會晚宴（White House Correspondents'Association Dinner）。

艾倫與保全人員扭打成一團後被制伏逮捕。現場傳出槍聲，但無人喪生。據報一名身穿防彈背心的特勤局人員被子彈擊中背心。

根據檢方說法，艾倫在案發前幾分鐘瀏覽報導川普動向的網站、備好武器，並在房間的鏡子前用手機自拍。

照片顯示他身穿黑衣、打紅色領帶，身上帶著一把刀、肩掛槍套內放手槍，以及一個警方認為是裝子彈的包包。

他離開房間時，預先設好多封電子郵件寄給親朋好友，內容是說明他行動的宣言。據稱當中列出他的目標是川普政府成員，並且按職位從高到低排序。他表示希望不會殺害特勤局人員、其他執法人員或飯店客人。

檢方向華盛頓聯邦法院提交文件聲請拒絕保釋，當中揭露艾倫涉嫌為一場所謂「難以想像的惡意」攻擊所做準備的細節。

文件寫道：「法院應羈押被告候審。被告犯罪具有政治性質，進一步凸顯羈押的必要性，因為只要他對政府仍持反對立場，他的犯罪動機就一直存在。」

檢方表示，艾倫從加州搭火車前往華府，隨身攜帶霰彈槍、手槍及多把刀等武器，旅途中不時記錄自己對不同景色的讚嘆，到了飯店後還對維安措施寬鬆表示訝異，他寫說「帶著多把武器走進去，卻沒有人意識到我可能構成威脅」。

法院預定明天開庭。