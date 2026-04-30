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川普炮轟鮑爾決定留任Fed理事 狠酸他找不到其他工作

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普去年7月到聯準會（Fed）視察預算超支引發爭議的整修工程，聯準會主席鮑爾陪同說明。 美聯社
美國總統川普去年7月到聯準會（Fed）視察預算超支引發爭議的整修工程，聯準會主席鮑爾陪同說明。 美聯社

美國總統川普周三（29日）晚間在社群平台上發文狠酸聯準會Fed）主席鮑爾留任理事的決定。川普寫道：「『太慢鮑爾』要留在聯準會，因為他在其他地方找不到工作。沒人要他。」

財政部長貝森特也批評了鮑爾在5月卸任主席後，將再續任理事的做法。貝森特說，鮑爾這一選擇，打破了聯準會的傳統。

聯準會主席必須同時具有理事身分，鮑爾是七位理事之一，任期還有大約兩年。不過在聯準會過去75年的歷史裡，每一位主席都在卸任主席後，就同步辭去理事離開聯準會。鮑爾在周三的記者會上表示，他打算繼續留任理事，理由是川普政府發動的法律攻擊，威脅到Fed的獨立性。

貝森特周三在接受福斯商業新聞訪問時強調，打破慣例的是鮑爾，而不是白宮。他說：「對於一個自稱是體制主義者、關心Fed準則的人來說，此舉違背了Fed所有準則。」

貝森特還說，鮑爾的決定等同侮辱其他川普任命的Fed理事。鮑爾下台，這些理事仍將可以有效維護聯準會的獨立性。

美國 白宮 鮑爾 聯準會 Fed 川普

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