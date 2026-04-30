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被控威脅川普生命 前FBI局長柯米到案出庭

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
前聯邦調查局長柯米。路透
前聯邦調查局長柯米。路透

美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）因被控在社群媒體貼文威脅總統川普的生命，今天向維吉尼亞州當局投案並出庭應訊。

法新社報導，柯米向來直言不諱批評美國總統川普，他曾面臨其他聯邦指控，但後來被駁回。他在去年5月於Instagram上發布一張照片，照片中可見在北卡羅來納州一處海灘上，用貝殼排列出數字「86」和「47」的形狀。

川普當時接受福斯新聞（Fox News）訪問時稱，86在美國俚語中有「擺脫」、「殺死」之意，而47則是指他身為美國第47位總統。他說：「他（柯米）完全知道那代表什麼意思，就是指暗殺，非常清楚易懂。」

柯米面臨一項「蓄意威脅奪取美國總統生命及對其施加身體傷害」的罪名，以及另一項跨州威脅的罪名。每項指控最高可判處10年徒刑。

柯米在維吉尼亞州亞歷山卓市（Alexandria）出庭應訊，他並未進行答辯，隨後獲准離開。

據路透社報導，柯米的律師費茲傑羅（PatrickFitzgerald）表示，他將主張本案是報復性起訴，意即本案之所以提起，是為了懲罰柯米行使他的合法權利。

這份起訴書延續了川普政府司法部對柯米的司法糾纏。柯米去年在另一起案件中被起訴，但未成功定罪，這次起訴標誌著針對被視為總統政敵者發動刑事追訴的新一波行動。川普去年曾在社群媒體貼文中點名柯米，呼籲對自己的政敵提出刑事指控。

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）對記者表示，他不知道柯米下一次的出庭時間。

當被問及是否任何發布數字「8647」的人都會面臨指控時，布蘭希為起訴辯護。

布蘭希指出：「每起威脅案件的情況都不盡相同。並非每次出現針對總統的威脅都必然會導致起訴。」

他表示：「這取決於調查。這取決於各種因素。」

川普 FBI 美國

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