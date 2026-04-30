快訊

粿王不倫判決已上網公開 無鹹濕露骨內容…他曝法官最主要考量

國1南向桃園路段大客車和3小客車連環撞釀4傷 回堵5公里

毒品糾紛凌虐命危！宜蘭男遭囚打10小時「橫紋肌溶解」丟包 2惡煞收押

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前 美參議員擬封殺中國製汽車及零組件進口

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普即將於數週後會晤中國國家主席習近平之際，美國兩名聯邦參議員今天提出一項跨黨派法案，擬禁止中國製汽車及其零組件進口。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）及密西根州民主黨籍聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）推出名為「聯網車安全法」（Connected VehicleSecurity Act）的法案。

這項法案擬禁止中國或與中國合作生產的汽車、零組件與車用軟體，以及其他敵對國家製造的產品進入美國市場。

美國商務部去年已頒布規定，限制聯網車與相關零組件進入美國市場，但莫雷諾與絲拉金皆強調，有必要將相關措施正式入法。

美國聯邦眾議院逾70名民主黨議員昨天連署致函，呼籲川普在下月與習近平會面前，阻擋中國汽車製造商進入美國市場。

今年1月，川普曾在底特律經濟俱樂部（DetroitEconomic Club）發表演說時暗示，他對中國汽車製造商進入美國市場持開放態度。

絲拉金昨天受訪時指出，川普即將與習近平會面，是她此時提出該法案的動機。她表示：「我們正密切觀察那場峰會（川習會）將達成哪些協議。」

莫雷諾讚揚川普對美國汽車製造商的支持，但他表示，他不認為這項措施會成為5月中旬川習會的討論議題。

美國 川普 美國商務部

延伸閱讀

川習會前 川普盟友戴恩斯 下周訪陸

美國眾院外委會通過20項出口管制法案 加碼圍堵中國大陸 AI

華府直擊／川習會前 美挺台聲勢大 棄台論指出隱憂

見德國汽車工業協會主席 陸商務部長促歐方盡快推進電動車談判

相關新聞

尋求與中國建立和平關係 美防長：不會嘗試改變台灣現況

美國國防部長赫塞斯29日出席聯邦眾院聽證會，他透過書面報告表示，川普政府尋求與中國建立穩定和平的關係，並表示，美國沒有意圖改變台灣現況（status quo）。

川普：NASA有很大機會在我卸任前再度實現登月

美國總統川普今天表示，他認為美國國家航空暨太空總署（NASA）有「很大機會」在他卸任前再度將太空人送上月球

不滿同事升遷竟下毒 他還用ChatGPT查劑量「壞人就該有不好的下場」

美國一名實驗室研究員因不滿同事升遷，竟在對方水瓶中下毒。他坦承，自己為了下毒，還使用ChatGPT查詢化學劑量，案件曝光後引發外界震驚，男子目前已遭起訴。

上任至今未滿一年 美駐烏克蘭特使戴維斯6月將離任

美國國務院今天表示，上任至今未滿一年的美國駐烏克蘭特使戴維斯即將離任，時值美國總統川普向基輔當局施壓，要求烏克蘭與俄羅斯...

假冒美研究員竊國防軟體 大陸工程師遭FBI通緝

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前披露一起中國工程師冒充美國研究人員長達近5年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏...

非移民簽證庇護申請擬限縮 兩問題答「是」將拒發美簽

華盛頓郵報28日獨家報導，川普政府擬限縮非移民簽證持有人的庇護申請。根據華郵取得國務院發給全球駐外使領館電文，川普政府28日針對簽證申請頒布新規，要求使領館領事官員審核非移民簽證時，詢問申請者對於返回

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。