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川普：NASA有很大機會在我卸任前再度實現登月
美國總統川普今天表示，他認為美國國家航空暨太空總署（NASA）有「很大機會」在他卸任前再度將太空人送上月球。
法新社報導，川普（Donald Trump）是在白宮橢圓形辦公室接見最近完成NASA阿提米絲2號（Artemis2）繞月任務的4名太空人時，做出上述表示。
川普接受現場媒體訪問時，被問到他是否認為在2029年初任期結束前，NASA能再度達成登月，他回說自己「不喜歡說得絕對」，但「我認為我們有很大機會（成功）」。
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