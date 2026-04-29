不滿同事升遷竟下毒 他還用ChatGPT查劑量「壞人就該有不好的下場」

美國一名實驗室研究員因不滿同事升遷，竟在對方水瓶中下毒。他坦承，自己為了下毒，還使用ChatGPT查詢化學劑量，案件曝光後引發外界震驚，男子目前已遭起訴。

據ODDITYCENTRAL報導，日裔研究員黑田誠（Makoto Kuroda）任職於威斯康辛大學的流感研究機構。他涉嫌對同事下毒，觸犯「危害公共安全」、「意圖殺死、傷害或以其他方式危害他人健康」等罪名。受害者的姓名縮寫為TM，他和黑田在2017年認識，後來在同個實驗室共事5年，兩人本來關係良好，但後來逐漸疏遠。

2026年4月初，TM在實驗室內喝了一口已開封、放置數日的水，隨即因味道異常吐出。幾天後，他又察覺實驗鞋散發強烈異味，於是報警處理。檢測結果顯示，水瓶與鞋子中均含有氯仿（chloroform），且濃度高到無法精確測量。

據國家環境毒物研究中心資料顯示，氯仿是一種無色液體，無刺激性的氣味並帶有些許甜味的毒物。短時間內吸入低至中等濃度的氯仿，會導致頭暈、疲倦或頭痛。呼吸或飲用大量氯仿，則會造成嚴重肝臟損傷或腎臟損傷，如果暴露濃度過高，甚至可能會造成死亡。

警方深入調查，發現黑田向受害者及其他教授坦承犯行。他表示，自己因對方未遵守實驗室規定（未穿實驗袍與護目鏡）、以及升遷問題感到不滿，長期累積情緒，最終決定報復。

黑田說自己是從實驗室冰箱取出含多種試劑的混合物，將約0.5微升加入對方水瓶，並在鞋子中各加入約1.5微升，原本想讓對方「身體不適」或生病。

警方文件指出，黑田認為受害者「應該感到難受」，甚至表示「壞人就該有不好的下場」。他也向警方承認，自己為了下毒，還透過ChatGPT查詢相關劑量資訊。

目前黑田已交遭到正式起訴，案件仍在審理中。