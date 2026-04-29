快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

上任至今未滿一年 美駐烏克蘭特使戴維斯6月將離任

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國國務院今天表示，上任至今未滿一年的美國駐烏克蘭特使戴維斯即將離任。圖／路透社
美國國務院今天表示，上任至今未滿一年的美國駐烏克蘭特使戴維斯即將離任。圖／路透社

美國國務院今天表示，上任至今未滿一年的美國駐烏克蘭特使戴維斯即將離任，時值美國總統川普基輔當局施壓，要求烏克蘭與俄羅斯達成協議。

金融時報」（Financial Times）引述未具名消息人士的話報導，戴維斯（Julie Davis）因川普（DonaldTrump）未給予烏克蘭足夠支持而感到失望。

不過，國務院否認雙方有嫌隙，並稱她是退休。

法新社報導，國務院發言人皮戈特（TommyPigott）表示：「說戴維斯大使『因與川普意見不合』而辭職，這不是事實。」

他說：「她將持續自豪地推動川普總統的政策，直到2026年6月正式離開基輔，並且自國務院退休。」

戴維斯目前是美國駐烏克蘭使館的最高層級官員，官銜為代辦，未獲參議院確認任命大使。她是在去年5月獲川普政府提名，接替前任、同樣是職業外交官布林克（Bridget Brink）辭職後的職務。

布林克是由前總統拜登（Joe Biden）任命，如今正以民主黨人身分參選國會議員。

布林克事後表示，她對川普「姑息」俄羅斯、「對受害方烏克蘭施壓」的做法深感憂心。

烏克蘭 基輔 美國 川普 俄羅斯 戴維斯 金融時報

相關新聞

假冒美研究員竊國防軟體 大陸工程師遭FBI通緝

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前披露一起中國工程師冒充美國研究人員長達近5年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏...

上任至今未滿一年 美駐烏克蘭特使戴維斯6月將離任

美國國務院今天表示，上任至今未滿一年的美國駐烏克蘭特使戴維斯即將離任，時值美國總統川普向基輔當局施壓，要求烏克蘭與俄羅斯...

非移民簽證庇護申請擬限縮 兩問題答「是」將拒發美簽

華盛頓郵報28日獨家報導，川普政府擬限縮非移民簽證持有人的庇護申請。根據華郵取得國務院發給全球駐外使領館電文，川普政府28日針對簽證申請頒布新規，要求使領館領事官員審核非移民簽證時，詢問申請者對於返回

美共和黨議員提案H-1B停發3年 要求年薪上限20萬、實習也有限制

多位共和黨國會議員提出一項法案，尋求凍結核發H-1B臨時工作簽證三年。亞利桑納州共和黨眾議員克蘭(Eli Crane)提交這項名為「2026年結束H-1B簽證濫用案」(End H-1B Visa Ab

CNN：川普政府加快遣返無證兒童 明年的聽證會突改到1周內舉行

有線電視新聞網(CNN)28日獨家報導，政府官員與移民律師表示，川普政府面臨來自白宮要求加速處理的壓力，現正採取措施盡快驅逐受到美國監護的無證兒童。對於孩童是否留在美國掌握最終決定權、由法官主持的移民

川普師老無功 找中國協尋下台階

川普總統宣布對伊朗的停火將無限期延續，等伊朗提出「統一方案」後再談，預定的5月中旬川習會可能因此延後。即使美伊進入第二輪談判，但除非雙方能有實質性協議，而且可納入川習會的具體議程，否則川普恐難有所獲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。