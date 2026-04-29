上任至今未滿一年 美駐烏克蘭特使戴維斯6月將離任

美國國務院今天表示，上任至今未滿一年的美國駐烏克蘭特使戴維斯即將離任，時值美國總統川普向基輔當局施壓，要求烏克蘭與俄羅斯達成協議。

「金融時報」（Financial Times）引述未具名消息人士的話報導，戴維斯（Julie Davis）因川普（DonaldTrump）未給予烏克蘭足夠支持而感到失望。

不過，國務院否認雙方有嫌隙，並稱她是退休。

法新社報導，國務院發言人皮戈特（TommyPigott）表示：「說戴維斯大使『因與川普意見不合』而辭職，這不是事實。」

他說：「她將持續自豪地推動川普總統的政策，直到2026年6月正式離開基輔，並且自國務院退休。」

戴維斯目前是美國駐烏克蘭使館的最高層級官員，官銜為代辦，未獲參議院確認任命大使。她是在去年5月獲川普政府提名，接替前任、同樣是職業外交官布林克（Bridget Brink）辭職後的職務。

布林克是由前總統拜登（Joe Biden）任命，如今正以民主黨人身分參選國會議員。

布林克事後表示，她對川普「姑息」俄羅斯、「對受害方烏克蘭施壓」的做法深感憂心。