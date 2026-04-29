假冒美研究員竊國防軟體 大陸工程師遭FBI通緝

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前披露一起中國工程師冒充美國研究人員長達近5年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏感國防軟體的案例。這些技術可用於設計先進導彈及武器系統。

美國之音（Voice of America）報導，NASA督察長辦公室（Office of Inspector General）上星期宣布，犯嫌吳淞（Song Wu）現年39歲，被以14項電匯詐欺罪和14項嚴重身分盜竊罪起訴，目前仍在逃，聯邦法院已對他發出逮捕令。根據美國聯邦調查局（FBI）通緝公告，喬治亞北區聯邦地區法院已於2024年9月11日正式對其發出聯邦逮捕令。

● 詐騙手法曝光

調查人員表示，吳淞建立多個假電郵賬號，冒充與NASA合作的知名航太教授和研究人員，向其他研究人員索取受控軟體及原始碼。而受害者均誤以為對方是可信賴的同業。

他行動時間從2017年1月持續至2021年12月，攻擊目標涵蓋NASA、美國空軍、海軍、陸軍及聯邦航空總署（FAA）以及多所美國知名大學。

FBI指出，吳淞鎖定的是航太工程與計算流體動力學使用的受管制專有軟體，這些技術可直接應用於先進戰術飛彈的研發，以及武器的氣動力設計與評估。

部分情況下得手，受害者在不知情的情況下違反了美國出口管制法，使受保護技術資料遭轉交。

吳淞案發時受僱於中國航空工業集團（AVIC），這是一家生產民用與軍用飛機的國有防務巨頭。美國政府已於2020年及2021年對中航工業實施制裁。

吳淞被控的每項電匯詐欺罪最重可判20年有期徒刑，若嚴重身分盜竊罪名成立，還將被強制加判2年監禁，且須在其他刑期執行完畢後連續服刑。

NASA督察長辦公室指出，在吳淞案中，調查人員注意到他曾多次索取同款軟體，卻始終未給出合理理由。其他警訊還包括異常付款要求、突然變更交易條件，以及以非常規方式傳輸文件隱匿接收者身分。