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假冒美研究員竊國防軟體 大陸工程師遭FBI通緝

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署日前披露一起中國工程師冒充美國研究人員長達近5年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏感國防軟體的案例。圖／美聯社
美國國家航空暨太空總署日前披露一起中國工程師冒充美國研究人員長達近5年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏感國防軟體的案例。圖／美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前披露一起中國工程師冒充美國研究人員長達近5年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏感國防軟體的案例。這些技術可用於設計先進導彈及武器系統。

美國之音（Voice of America）報導，NASA督察長辦公室（Office of Inspector General）上星期宣布，犯嫌吳淞（Song Wu）現年39歲，被以14項電匯詐欺罪和14項嚴重身分盜竊罪起訴，目前仍在逃，聯邦法院已對他發出逮捕令。根據美國聯邦調查局（FBI）通緝公告，喬治亞北區聯邦地區法院已於2024年9月11日正式對其發出聯邦逮捕令。

● 詐騙手法曝光

調查人員表示，吳淞建立多個假電郵賬號，冒充與NASA合作的知名航太教授和研究人員，向其他研究人員索取受控軟體及原始碼。而受害者均誤以為對方是可信賴的同業。

他行動時間從2017年1月持續至2021年12月，攻擊目標涵蓋NASA、美國空軍、海軍、陸軍及聯邦航空總署（FAA）以及多所美國知名大學。

FBI指出，吳淞鎖定的是航太工程與計算流體動力學使用的受管制專有軟體，這些技術可直接應用於先進戰術飛彈的研發，以及武器的氣動力設計與評估。

部分情況下得手，受害者在不知情的情況下違反了美國出口管制法，使受保護技術資料遭轉交。

吳淞案發時受僱於中國航空工業集團（AVIC），這是一家生產民用與軍用飛機的國有防務巨頭。美國政府已於2020年及2021年對中航工業實施制裁。

吳淞被控的每項電匯詐欺罪最重可判20年有期徒刑，若嚴重身分盜竊罪名成立，還將被強制加判2年監禁，且須在其他刑期執行完畢後連續服刑。

NASA督察長辦公室指出，在吳淞案中，調查人員注意到他曾多次索取同款軟體，卻始終未給出合理理由。其他警訊還包括異常付款要求、突然變更交易條件，以及以非常規方式傳輸文件隱匿接收者身分。

美國 航太 太空 NASA FBI 間諜

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