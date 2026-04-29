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路透：戰事推升民生壓力 川普支持率創任內新低
根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國總統川普支持率降至本屆任期新低，民眾對他處理生活成本問題與伊朗戰事的不滿日益加深。
路透社報導，這項為期4天的民調在昨天結束，結果顯示34%美國受訪者認同川普執政表現，低於先前路透社/益普索在本月15日至20日民調中的36%。
這項民調是在25日晚間白宮記者協會晚宴發生槍擊事件前收集多數受訪者回覆。川普原定在晚宴上發表演說，槍手在宴會廳外遭制伏。這起事件是否會影響民眾對川普觀感仍有待觀察。聯邦檢察官已指控犯嫌暗殺川普未遂。
川普去年1月上任時支持度達47%，但之後呈下滑趨勢。
自美國和以色列今年2月28日聯手對伊朗發動戰爭、導致汽油價格飆升以來，川普支持率大幅下滑。僅22%受訪者認同他處理生活成本的方式，低於先前路透社/益普索民調的25%。
油價上漲為美國家庭帶來沉重負擔，也讓川普所屬的共和黨擔憂在11月期中選舉失去國會控制權。
根據路透社/益普索民調，儘管大多數共和黨支持者仍力挺川普，比例78%，但有41%表示不認同他處理生活成本的方式。
無黨派登記選民可能在期中選舉左右選情，被問到會在國會選舉中支持哪一方時，有34%支持民主黨，僅20%支持共和黨，雙方差距達14個百分點。1/4受訪者表示尚未決定。
路透社/益普索民調顯示，僅34%美國受訪者支持美伊戰事，低於4月中的36%和3月中的38%。
這項線上民調是彙整全美1269名成年人的回覆，包括1014名登記選民，抽樣誤差為正負3個百分點。
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