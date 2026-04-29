快訊

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：戰事推升民生壓力 川普支持率創任內新低

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統川普。（路透） 路透通訊社
美國總統川普。（路透） 路透通訊社

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調美國總統川普支持率降至本屆任期新低，民眾對他處理生活成本問題與伊朗戰事的不滿日益加深。

路透社報導，這項為期4天的民調在昨天結束，結果顯示34%美國受訪者認同川普執政表現，低於先前路透社/益普索在本月15日至20日民調中的36%。

這項民調是在25日晚間白宮記者協會晚宴發生槍擊事件前收集多數受訪者回覆。川普原定在晚宴上發表演說，槍手在宴會廳外遭制伏。這起事件是否會影響民眾對川普觀感仍有待觀察。聯邦檢察官已指控犯嫌暗殺川普未遂。

川普去年1月上任時支持度達47%，但之後呈下滑趨勢。

自美國和以色列今年2月28日聯手對伊朗發動戰爭、導致汽油價格飆升以來，川普支持率大幅下滑。僅22%受訪者認同他處理生活成本的方式，低於先前路透社/益普索民調的25%。

油價上漲為美國家庭帶來沉重負擔，也讓川普所屬的共和黨擔憂在11月期中選舉失去國會控制權。

根據路透社/益普索民調，儘管大多數共和黨支持者仍力挺川普，比例78%，但有41%表示不認同他處理生活成本的方式。

無黨派登記選民可能在期中選舉左右選情，被問到會在國會選舉中支持哪一方時，有34%支持民主黨，僅20%支持共和黨，雙方差距達14個百分點。1/4受訪者表示尚未決定。

路透社/益普索民調顯示，僅34%美國受訪者支持美伊戰事，低於4月中的36%和3月中的38%。

這項線上民調是彙整全美1269名成年人的回覆，包括1014名登記選民，抽樣誤差為正負3個百分點。

美國 以色列 民調 川普

延伸閱讀

川普滿意度新低 路透民調：僅34%民眾表示支持

美伊談判壓力升高 川普浮現信任危機

白宮記者晚宴傳槍響 川普：不會阻礙我贏得伊朗戰爭

川普宣布對伊朗勝利就能抽身？美情報曝兩劇本：都未必結束戰爭

相關新聞

美國防部對川普隱匿完整軍情？傳美副總統質疑 美媒指恐衝擊協防台灣

美國大西洋月刊27日報導，美國副總統范斯質疑五角大廈對美國總統川普隱匿完整軍情，憂心低估美國在伊朗戰爭中急遽消耗彈藥的情況。報導指出，此舉可能造成嚴重後果，尤其美國需調度同一批庫存協防台灣抵禦中國大陸

非移民簽證庇護申請擬限縮 兩問題答「是」將拒發美簽

華盛頓郵報28日獨家報導，川普政府擬限縮非移民簽證持有人的庇護申請。根據華郵取得國務院發給全球駐外使領館電文，川普政府28日針對簽證申請頒布新規，要求使領館領事官員審核非移民簽證時，詢問申請者對於返回

美共和黨議員提案H-1B停發3年 要求年薪上限20萬、實習也有限制

多位共和黨國會議員提出一項法案，尋求凍結核發H-1B臨時工作簽證三年。亞利桑納州共和黨眾議員克蘭(Eli Crane)提交這項名為「2026年結束H-1B簽證濫用案」(End H-1B Visa Ab

CNN：川普政府加快遣返無證兒童 明年的聽證會突改到1周內舉行

有線電視新聞網(CNN)28日獨家報導，政府官員與移民律師表示，川普政府面臨來自白宮要求加速處理的壓力，現正採取措施盡快驅逐受到美國監護的無證兒童。對於孩童是否留在美國掌握最終決定權、由法官主持的移民

川普師老無功 找中國協尋下台階

川普總統宣布對伊朗的停火將無限期延續，等伊朗提出「統一方案」後再談，預定的5月中旬川習會可能因此延後。即使美伊進入第二輪談判，但除非雙方能有實質性協議，而且可納入川習會的具體議程，否則川普恐難有所獲。

路透：戰事推升民生壓力 川普支持率創任內新低

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國總統川普支持率降至本屆任期新低，民眾對他處理生活成本問題與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。