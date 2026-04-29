與偉大總統並肩？美國擬發行獨立250年紀念護照 川普肖像將登內頁

目前美國護照中唯一出現的總統形象，是南達科他州拉什莫爾山（Mount Rushmore）的跨頁圖像，包括美國前總統華盛頓、傑佛遜、老羅斯福與林肯。不過，美國國務院28日表示，正準備限量發行一款紀念美國獨立250周年的護照，內頁將印有總統川普（Donald Trump）的照片，若實現，將成為首位出現在護照上的在任總統。

美聯社報導，這款特別版護照的構想已討論數月，其中包含川普表情嚴肅的肖像設計，最終於27日晚間獲批准。預計將有約2.5萬至3萬本，於7月4日前夕在華府護照辦公室開放申請。

美國媒體《Bulwark》先前已報導此一紀念護照計畫。這款限量護照內頁將印有川普照片，並覆以他的金色簽名壓印；護照封面頂部以醒目的金色字體印有「美利堅合眾國」，底部印有「護照」（Passport）字樣，與標準版護照封面的文字位置對調。此外，護照背面下方將加入一個小型金色覆膜的美國國旗圖樣，中央為被星星環繞的「250」字樣。

官員表示，這款紀念護照將成為親赴華府辦公室申請者的預設文件，但若申請人希望取得一般版本護照，仍可透過線上或在華府以外地點申請。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「隨著美國在7月慶祝獨立250周年，國務院正準備限量推出特別設計的護照，以紀念這一歷史性時刻。」他指出，這些護照將採用客製化藝術設計與強化圖像，同時維持既有安全機制，使美國護照持續名列全球最安全的旅行文件之一。

這是川普姓名與形象被加入各類建築、文件及其他醒目紀念形式的最新例子。目前美國財政部官網已說，將把川普簽名印在新版美元紙鈔上，這將成為現任總統首例；另有計畫在一款紀念美國獨立的金幣上加入川普的肖像。