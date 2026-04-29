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CNN：川普政府加快遣返無證兒童 明年的聽證會突改到1周內舉行

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
一名無人陪伴的宏都拉斯8歲兒童，越境進入德州艾爾帕索(El Paso)申請庇護。(路透)
一名無人陪伴的宏都拉斯8歲兒童，越境進入德州艾爾帕索(El Paso)申請庇護。(路透)

有線電視新聞網(CNN)28日獨家報導，政府官員與移民律師表示，川普政府面臨來自白宮要求加速處理的壓力，現正採取措施盡快驅逐受到美國監護的無證兒童。對於孩童是否留在美國掌握最終決定權、由法官主持的移民聽證會，如今開庭時間提前數周甚至數月，時間緊迫加上程序繁瑣，使得移民律師更難幫無證兒童爭取救濟。

一名官員表示，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)最近敦促衛生部官員加緊作業，好讓無證兒童盡快脫離監護，返回原籍國。

非營利移民權益倡議組織「孩童需要辯護」(Kids In Need of Defense)東岸區域主任諾曼(Emily Norman)指出，孩子們經常感受巨大壓力，某些孩子出庭時甚至尿褲子。

這波加速驅逐的對象是獨自抵達美國的未成年人士，或者在移民和海關執法局(ICE)行動中因為監護人遭到拘捕而被美國政府監護的孩童。移民律師與移民倡議人士警告說，作業流程倉促恐將導致弱勢兒童被送回當初逃離的惡劣環境。

CNN報導，一名獨自抵達美國的五歲兒童，入境一、兩周後便被安排出席移民聽證會(immigration hearing)；在德州，300名住在收容中心的無證兒童的聽證會時間突然提前，某些情況下沒有任何事先通知，其中一個案例是周四收到通知說，原訂數周後舉行的聽證會已提前到下周二。

諾曼表示，一場原本排在2027年的移民聽證會，突然改成不到一周之內舉行。

衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)在聲明中說，衛生部致力於符合法律的前提下，盡可能迅速且高效率解決沒有成年人陪同的無證兒童案件。

聲明中說，許多兒童面臨販運及剝削風險，是在危險且遭到強迫的情況下被犯罪集團帶入境，盡快處理這些案件有助於瓦解這些犯罪網絡，確保孩子早日回到安全環境。

尼克森表示，縮短美國政府對無證兒童的監護時間，將能降低納入負擔的成本開銷，確保系統運作如常。

根據最新聯邦數據，無證兒童平均受到美國政府監護將近七個月，時間比以往更長。截至今年3月，超過2000名兒童受到衛生部監護。

衛生部官員注意到隨著監護時間拖長，無證孩童可能受到身心影響。

移民 川普 白宮

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