快訊

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

美共和黨議員提案H-1B停發3年 要求年薪上限20萬、實習也有限制

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
圖為H-1B簽證申請表。 (路透) 陳開
圖為H-1B簽證申請表。 (路透) 陳開

多位共和黨國會議員提出一項法案，尋求凍結核發H-1B臨時工作簽證三年。亞利桑納州共和黨眾議員克蘭(Eli Crane)提交這項名為「2026年結束H-1B簽證濫用案」(End H-1B Visa Abuse Act of 2026)。印度籍專業人才，特別是在美國科技業的從業者，則是H-1B簽證系統的最大使用族群。

根據今日印度(India Today)報導，該法案已獲得多位共和黨議員支持，包括巴賓(Brian Babin)、吉爾(Brandon Gill)、韓特(Wesley Hunt)、塞爾福(Keith Self)、奧格斯(Andy Ogles)、戈薩(Paul Gosar)及麥克林托克(Tom McClintock)。

克蘭表示，「聯邦政府應該為辛勤工作的公民服務，而非為了大型企業的利潤。我們有責任保護美國人民，防止有漏洞的H-1B系統將符合資格的本國勞工拒於門外。」

支持該法案的議員認為，H-1B簽證計畫正被用來以低薪的外籍勞工取代美國工人，擬議的法案建議將年度配額從6.5萬個大幅削減至2.5萬個，並將最低薪資門檻設定為20萬元，同時禁止簽證持有人攜帶眷屬。

參與起草該法案的移民政策專家詹克斯(Rosemary Jenks)表示，若沒有獲得延期，H-1B勞工在三年後必須返回母國，迫使企業必須招募並培訓新員工，最終會提高成本及促成業者雇用更多美國人。詹克斯補充說，「這是國會有史以來提出對H-1B最嚴厲的法案。H-1B簽證當初向美國人民推銷時，是作為填補暫時性勞動力缺口的短期簽證，以便在培訓美國人接手這些工作的過渡期使用。」

這次法案還提議禁止聯邦機構資助或雇用非移民勞工，結束「選擇性實習計畫」(OPT)，並透過防止H-1B持有者轉為永久居留身分，來強化簽證的臨時性質。另外，該法案也規定非移民在轉換其他非移民簽證類別前，必須先離開美國。

共和黨 H-1B 簽證

相關新聞

美國防部對川普隱匿完整軍情？傳美副總統質疑 美媒指恐衝擊協防台灣

美國大西洋月刊27日報導，美國副總統范斯質疑五角大廈對美國總統川普隱匿完整軍情，憂心低估美國在伊朗戰爭中急遽消耗彈藥的情況。報導指出，此舉可能造成嚴重後果，尤其美國需調度同一批庫存協防台灣抵禦中國大陸

非移民簽證庇護申請擬限縮 兩問題答「是」將拒發美簽

華盛頓郵報28日獨家報導，川普政府擬限縮非移民簽證持有人的庇護申請。根據華郵取得國務院發給全球駐外使領館電文，川普政府28日針對簽證申請頒布新規，要求使領館領事官員審核非移民簽證時，詢問申請者對於返回

美共和黨議員提案H-1B停發3年 要求年薪上限20萬、實習也有限制

多位共和黨國會議員提出一項法案，尋求凍結核發H-1B臨時工作簽證三年。亞利桑納州共和黨眾議員克蘭(Eli Crane)提交這項名為「2026年結束H-1B簽證濫用案」(End H-1B Visa Ab

CNN：川普政府加快遣返無證兒童 明年的聽證會突改到1周內舉行

有線電視新聞網(CNN)28日獨家報導，政府官員與移民律師表示，川普政府面臨來自白宮要求加速處理的壓力，現正採取措施盡快驅逐受到美國監護的無證兒童。對於孩童是否留在美國掌握最終決定權、由法官主持的移民

川普師老無功 找中國協尋下台階

川普總統宣布對伊朗的停火將無限期延續，等伊朗提出「統一方案」後再談，預定的5月中旬川習會可能因此延後。即使美伊進入第二輪談判，但除非雙方能有實質性協議，而且可納入川習會的具體議程，否則川普恐難有所獲。

路透：戰事推升民生壓力 川普支持率創任內新低

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國總統川普支持率降至本屆任期新低，民眾對他處理生活成本問題與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。