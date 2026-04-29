美共和黨議員提案H-1B停發3年 要求年薪上限20萬、實習也有限制

多位共和黨國會議員提出一項法案，尋求凍結核發H-1B臨時工作簽證三年。亞利桑納州共和黨眾議員克蘭(Eli Crane)提交這項名為「2026年結束H-1B簽證濫用案」(End H-1B Visa Abuse Act of 2026)。印度籍專業人才，特別是在美國科技業的從業者，則是H-1B簽證系統的最大使用族群。

根據今日印度(India Today)報導，該法案已獲得多位共和黨議員支持，包括巴賓(Brian Babin)、吉爾(Brandon Gill)、韓特(Wesley Hunt)、塞爾福(Keith Self)、奧格斯(Andy Ogles)、戈薩(Paul Gosar)及麥克林托克(Tom McClintock)。

克蘭表示，「聯邦政府應該為辛勤工作的公民服務，而非為了大型企業的利潤。我們有責任保護美國人民，防止有漏洞的H-1B系統將符合資格的本國勞工拒於門外。」

支持該法案的議員認為，H-1B簽證計畫正被用來以低薪的外籍勞工取代美國工人，擬議的法案建議將年度配額從6.5萬個大幅削減至2.5萬個，並將最低薪資門檻設定為20萬元，同時禁止簽證持有人攜帶眷屬。

參與起草該法案的移民政策專家詹克斯(Rosemary Jenks)表示，若沒有獲得延期，H-1B勞工在三年後必須返回母國，迫使企業必須招募並培訓新員工，最終會提高成本及促成業者雇用更多美國人。詹克斯補充說，「這是國會有史以來提出對H-1B最嚴厲的法案。H-1B簽證當初向美國人民推銷時，是作為填補暫時性勞動力缺口的短期簽證，以便在培訓美國人接手這些工作的過渡期使用。」

這次法案還提議禁止聯邦機構資助或雇用非移民勞工，結束「選擇性實習計畫」(OPT)，並透過防止H-1B持有者轉為永久居留身分，來強化簽證的臨時性質。另外，該法案也規定非移民在轉換其他非移民簽證類別前，必須先離開美國。