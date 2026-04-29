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非移民簽證庇護申請擬限縮 兩問題答「是」將拒發美簽

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
國務院通令各使館，只要申請簽證面談時肯定答覆回國會受到迫害，一律不准來美簽證，相當於關了庇護簽證之門。圖為北京的美國大使館外，簽證申請人排隊。（美聯社檔案照）
國務院通令各使館，只要申請簽證面談時肯定答覆回國會受到迫害，一律不准來美簽證，相當於關了庇護簽證之門。圖為北京的美國大使館外，簽證申請人排隊。（美聯社檔案照）

華盛頓郵報28日獨家報導，川普政府擬限縮非移民簽證持有人的庇護申請。根據華郵取得國務院發給全球駐外使領館電文，川普政府28日針對簽證申請頒布新規，要求使領館領事官員審核非移民簽證時，詢問申請者對於返回祖國是否感到害怕，如果申請者回答「是」，赴美簽證將遭拒發。

報導分析，聯邦上訴法院上周裁定，川普總統以美墨邊境遭到「入侵」(invasion)為由限制庇護申請的手段並不合法。上訴法院的裁決等於為逃離家鄉迫害的無證客重新開啟向美國請求庇護的道路。裁決出爐之後，國務院如今對駐外使領館發布審查非移民簽證的新命令。

川普政府已經表示，將對聯邦上訴法院裁決提出上訴，至於庇護申請程序何時恢復，目前尚不清楚。

國務卿魯比歐辦公室發布的外交電文指出，即刻起所有領事官員應該要求非移民簽證申請人確認，返回原籍國或居住地時並不擔心受到傷害或虐待，並且把申請人的回答記錄在檔案備註欄。

根據電文，領事官員必須對非移民簽證申請人詢問兩個問題：「在原籍國或最近居住地是否曾遭受傷害或虐待？」以及「返回原籍國或永久居住地時是否擔心受到傷害或虐待？」

電文指出，申請人對於兩個問題都必須做出「沒有」(NO)的口頭答覆，領事官員才能繼續進行簽證核發程序。

報導指出，這道新規是川普政府希望大幅限制獲得美國庇護之外籍人士數量的最新措施。

根據聯邦法律，外籍人士若在家鄉面臨迫害或有充分理由擔心迫害，入境之後即可向美國申請庇護。外籍人士也可透過另外一套在境外進行的程序，以難民身分在美國獲得重新安置。

川普政府一直對兩種管道祭出限縮，以涉嫌詐欺、危害美國公民為由，幾乎限縮所有難民申請，除了南非白人之外。

電文當中並未說明如果申請簽證時表明不擔心在祖國受到迫害、日後卻向美國政府申請庇護，將面臨何種下場。

報導指出，在這種情況下，簽證申請人恐將面臨簽證詐欺(visa fraud)指控而遭驅逐。

電文寫道，簽證申請人如果對於返回原籍國或永久居住地感到恐懼，「讓人懷疑申請簽證時真實旅行意圖為何以及是否有移民打算」。電文表示，在美國國內申請庇護的外籍人士數量眾多，由此可見許多外籍人士在申請簽證過程中，向領事官員隱瞞移民意圖。

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