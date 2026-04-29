神秘數字貝殼照涉威脅川普遭起訴 柯米堅稱無辜且不畏懼

美國官員今天表示，前聯邦調查局（FBI）局長柯米去年在社群媒體上傳一張「神秘數字」貝殼照，被控威脅總統川普生命而遭起訴；柯米堅稱自己「無辜」，且毫不畏懼。

法新社報導，這項由北卡羅來納大陪審團提出的起訴，源於現年65歲的柯米（James Comey）去年5月在社群平台Instagram（IG）發布一張照片，內容是他和妻子在沙灘上散步，發現有人用貝殼排列成8647字樣。

川普當時接受福斯新聞（Fox News）訪問時稱，86在美國俚語中有「擺脫」、「殺死」之意，而47則是指他身為美國第47位總統。

川普當時表示：「他完全知道那代表什麼意思，就是指暗殺，非常清楚易懂。」

起訴書指出，貝殼排成8647字樣，是「明確表達有意傷害美國總統的企圖」。

美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）說，柯米面臨兩項罪名，包括「蓄意威脅，意圖對美國總統造成死亡或人身傷害」，以及跨州傳遞威脅訊息。每項罪名最高可判處10年徒刑。

布蘭希表示：「我認為可以肯定地說，威脅任何人的生命都是危險舉措，也可能構成犯罪。司法部絕不容許威脅美國總統生命的行為。」

柯米先前已為這則貼文致歉，說自己沒想太多就把照片上傳到社群平台，也「沒有意識到有些人會將這組數字與暴力聯想在一起」。

柯米後來刪除貼文，並發布聲明否認這是煽動暴力。

柯米說：「即便我覺得那種說法很荒唐，我還是不希望與任何暴力扯上關係。」

民主黨籍參議員杜賓（Dick Durbin）譴責針對柯米的最新起訴，稱其「毫無根據」且是「小家子氣的報復」。

柯米今天則堅稱自己是「無辜的」，且無所畏懼。

他在一段影片聲明中說：「我是無辜的，我並不害怕，我依然相信獨立的聯邦司法體系，那就來吧！」