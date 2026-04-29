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吉米金摩嘲諷梅蘭妮亞惹怒川普 FCC提前審查ABC執照

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天下令提前審查美國廣播公司（ABC）的執照，原因是美國總統川普及其妻子要求該電視台解雇喜劇演員吉米金摩（Jimmy Kimmel）。

法新社報導，美國聯邦傳播委員會的這項命令將影響到 ABC母公司迪士尼（Disney）及其旗下的電視子公司。

此舉源於川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）的不滿，他們指控吉米金摩在節目中的笑話涉嫌煽動暴力，並要求停播，而就在要求提出幾天後，川普便遭遇暗殺未遂事件。

川普表示，吉米金摩應被解雇，原因是他戲稱梅蘭妮亞為「寡婦」。

吉米金摩在23日的節目中調侃美國第一夫人梅蘭妮亞散發著「準寡婦的光芒」。吉米金摩解釋，這只是針對年近80歲的川普與比他年輕許多的梅蘭妮亞（川普79歲，梅蘭妮亞56歲）所做的輕微調侃。

梅蘭妮亞也發聲明痛批吉米金摩，並呼籲ABC不應姑息，應針對該主持人的言論「明確表態」。

美國 迪士尼 川普

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