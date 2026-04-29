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CNN：美提前遣返聽證程序 加速處置被拘移民兒童

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，援引政府官員及孩童代表律師說法指出，美國政府正將被拘留的移民兒童遣返移民聽證程序提前數週甚至數月，以加快處置程序。

報導指出，年僅4歲的兒童在短短數週內需多次出庭，並說明案件進度，有時甚至在缺乏法律協助的情況下進行。

美國衛生及公共服務部（HHS）發言人尼克森（Andrew Nixon）在給路透社的聲明中表示，許多兒童面臨人口販運與剝削風險，部分孩童甚至是在危險且強迫的情況下，被犯罪集團帶過邊境。

尼克森在聲明中表示：「提前審理案件有助於打擊這些犯罪網絡，並確保兒童盡快被送回安全的環境。」

美國總統川普政府已啟動一系列計畫，包括追蹤數十萬名無人陪伴的移民兒童；削減這些兒童在移民訴訟中的法律援助，並發布旨在限制出生公民權的指令等措施。

移民政策向來是川普兩屆任期中最具爭議的面向之一，批評者指責他在處理移民問題時存在種族與宗教歧視。

美國 尼克森 CNN

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