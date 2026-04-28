非法黃金合法化全紀錄 紐時揭美製金幣背後驚人真相

紐約時報的調查揭露，美國政府鑄造的金幣標榜純美國來源，實際上可能混入來自毒品集團、非法礦場甚至戰亂地區的黃金，不僅違反法律規定，也凸顯全球黃金供應鏈的監管失靈。

美國鑄幣局（ United States Mint）每年賣出逾10億美元的投資級金幣，每枚金幣都印有白頭鷹之類的標誌，象徵政府依法為這些黃金的來源掛保證。但紐時的調查發現，事實上鑄幣局已成為一條複雜供應鏈的最末端，將來源不明甚至非法開採的外國黃金「洗白」後，製成標榜美國製的金幣

紀錄顯示，鑄幣局購買的黃金，部分來自哥倫比亞販毒集團的礦場、部分來自墨西哥和秘魯的當舖以及一個由中國政府部分持股的剛果礦區，還有一部分來自宏都拉斯一家公司，該公司為開採地下金礦，挖掘了原住民墳場。

美國國會早在1985年就禁止鑄幣局用外國黃金鑄造金條，以避免在過程捲入侵害人權的行徑，尤其是在種族隔離時期的南非。儘管內部警告不斷，鑄幣局在民主黨和共和黨執政期間都公然違反相關法律。如今，就連川普總統為紀念美國建國250週年而發行的24K金幣，也可能是來自各種來源的非美國黃金。

紐時的調查指出，黃金交易已成為衝突與犯罪的重要資金來源，例如蘇丹內戰、俄羅斯入侵烏克蘭、以及委內瑞拉與伊朗規避制裁等，都與黃金收入密切相關。此外，哥倫比亞最大的販毒集團「海灣幫」（Clan del Golfo）除了販賣古柯鹼外，還走私黃金，並利用所得資金透過謀殺和炸彈攻擊來維持控制勢力，而包括一些與蓋達組織有關的恐怖團體也開始涉足黃金交易。

紐時的報導說，事實上，數十年來美國鑄幣局一直對來路不明的黃金流入其位於紐約州的西點鑄幣廠視而不見。近年來，紐時追蹤到數億美元的外國黃金進入了鑄幣局的供應鏈，包括來源難以確定甚至無法確定的二手黃金，以及來自哥倫比亞和尼加拉瓜等國的黃金，這些國家的黃金產業與犯罪集團有著千絲萬縷的關係。隨著金價逼近每英兩5,000美元，犯罪組織和投機礦場經營者更有誘因以浪費、破壞及高風險的方式開採黃金。

鑄幣局的發言人起先說，依法規定其黃金全部來自美國，但在紐時提出其調查發現後，鑄幣局表示美國是其「主要」黃金來源，並且正在採取措施使其更能追蹤到黃金來源。財政部長貝森特也發表聲明說，他將對鑄幣局的黃金採購流程展開調查。

非法開採的外國黃金要變成美國鷹揚金幣，似乎需經歷兩個神奇的轉換過程。首先是將非法黃金合法化，其次將它變成美國黃金。紐時的調查團隊深入由「海灣幫」控制、位於哥倫比亞西北部的La Mandinga金礦區，當地礦工使用挖掘機與高壓水柱開採，並以汞提煉黃金，過程嚴重汙染環境並危害人體健康。

這些非法黃金經由地方商店收購後，透過政府的「小規模礦工登記制度」取得合法文件。儘管制度規定僅允許手工採礦且禁止使用汞，但實際上監管鬆散，官方往往只檢查文件是否齊全，而不追查來源真偽。

完成「合法化」後，這些黃金被出口至美國德州的煉金廠。這些黃金在熔爐中與來自其他來源（包括美國回收金與南美礦產）混合，最終被視為「美國來源」。業界普遍採用這種「混合即本地」的邏輯，使來源追溯形同虛設。

此外，鑄幣局長期未要求供應商揭露黃金來源。財政部在2024年報告指出，在長達20年的時間裡鑄幣局幾乎未進行供應鏈審查。更令人關注的是，鑄幣局甚至向無法提供「新開採美國黃金」的供應商購買金條，例如加拿大某精煉廠的黃金來自銅礦提煉殘渣，而非新礦開採，其中部分銅礦來自剛果、並涉及中國資本。

調查最後指出，在這個規模達數兆美元、充滿洗錢與詐欺風險的市場中，「乾淨黃金」與「骯髒黃金」的區別往往只存在於文件之上，一旦進入全球供應鏈並被重新熔煉，其真實來源便難以追蹤。這也凸顯出在全球金融不穩與投資避險需求升高之際，黃金市場背後潛藏的非法活動與道德風險，正逐漸浮上檯面。

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