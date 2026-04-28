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白宮槍擊案震撼各界…美國反政府暴力創30年新高 極左派攻擊數首超極右

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統川普26日晚間出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，震驚各界。圖為25日，特勤局人員在舉行白宮記者協會晚宴的美國華盛頓希爾頓酒店門口警戒。新華通訊社
美國總統川普26日晚間出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，震驚各界。圖為25日，特勤局人員在舉行白宮記者協會晚宴的美國華盛頓希爾頓酒店門口警戒。新華通訊社

美國總統川普26日晚間出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，震驚各界。美國媒體分析，美國反政府暴力事件創30年新高，極左派攻擊數去年首度超越極右派。

華爾街日報（The Wall Street Journal）分析戰略暨國際研究中心（CSIS）彙編的1994年至2025年間美國發生的恐怖攻擊事件，發現2025年針對政府的國內攻擊與陰謀案件，至少創下自1994年以來新高。

CSIS資料顯示，去年由極左陣營發動的攻擊數量，20年來首度超過極右陣營。2025年共記錄20起攻擊與陰謀事件，當中10起歸為極左，8起屬於極右。

去年極左勢力發動的攻擊事件中，約有一半似乎是針對移民官員或相關設施，以回應川普政府的移民打擊政策。

最新數據顯示，對移民政策的強烈反彈，推升去年極左派暴力攻擊次數，為20年來首度超越極右攻擊事件。

極右派暴力亦呈上升趨勢。去年6月，明尼蘇達州1名民主黨州議員及其丈夫遭殺害。同年8月，1名批評COVID-19（2019冠狀病毒疾病 ）疫苗的男子，在美國疾病管制暨預防中心（CDC）總部外連開500槍，導致1名警察殉職。

整體而言，去年被歸類為極右派發動的攻擊造成3人死亡，極左派攻擊則導致1人喪生。

界定極端主義攻擊是一項難以釐清的工作，但CSIS仍依據法庭文件與新聞報導，在可行範圍內按政治傾向分類。

華府警方表示，白宮記者協會晚宴發生的槍擊事件中，嫌犯持有霰彈槍、手槍與多把刀。這符合一項趨勢：數據顯示，槍枝越來越常被用於實施陰謀或攻擊行動。

然而，去年極端分子最常用的武器是俗稱汽油彈的「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail）。這種簡易的燃燒裝置（象徵革命政治）至少出現在7起攻擊或陰謀案中，包括針對賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）官邸，以及2起攻擊移民官員的事件。

去年1月，1名麻薩諸塞州女子曾告知國會警察局，她計畫對當時的財政部長被提名人貝森特（ScottBessent）腳邊投擲汽油彈。另有1名男子縱火焚燒加州一間郵局，聲稱要「向美國政府表明立場」。

美國 華府 川普

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