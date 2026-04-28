白宮槍擊案震撼各界…美國反政府暴力創30年新高 極左派攻擊數首超極右

美國總統川普26日晚間出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，震驚各界。美國媒體分析，美國反政府暴力事件創30年新高，極左派攻擊數去年首度超越極右派。

華爾街日報（The Wall Street Journal）分析戰略暨國際研究中心（CSIS）彙編的1994年至2025年間美國發生的恐怖攻擊事件，發現2025年針對政府的國內攻擊與陰謀案件，至少創下自1994年以來新高。

CSIS資料顯示，去年由極左陣營發動的攻擊數量，20年來首度超過極右陣營。2025年共記錄20起攻擊與陰謀事件，當中10起歸為極左，8起屬於極右。

去年極左勢力發動的攻擊事件中，約有一半似乎是針對移民官員或相關設施，以回應川普政府的移民打擊政策。

最新數據顯示，對移民政策的強烈反彈，推升去年極左派暴力攻擊次數，為20年來首度超越極右攻擊事件。

極右派暴力亦呈上升趨勢。去年6月，明尼蘇達州1名民主黨州議員及其丈夫遭殺害。同年8月，1名批評COVID-19（2019冠狀病毒疾病 ）疫苗的男子，在美國疾病管制暨預防中心（CDC）總部外連開500槍，導致1名警察殉職。

整體而言，去年被歸類為極右派發動的攻擊造成3人死亡，極左派攻擊則導致1人喪生。

界定極端主義攻擊是一項難以釐清的工作，但CSIS仍依據法庭文件與新聞報導，在可行範圍內按政治傾向分類。

華府警方表示，白宮記者協會晚宴發生的槍擊事件中，嫌犯持有霰彈槍、手槍與多把刀。這符合一項趨勢：數據顯示，槍枝越來越常被用於實施陰謀或攻擊行動。

然而，去年極端分子最常用的武器是俗稱汽油彈的「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail）。這種簡易的燃燒裝置（象徵革命政治）至少出現在7起攻擊或陰謀案中，包括針對賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）官邸，以及2起攻擊移民官員的事件。

去年1月，1名麻薩諸塞州女子曾告知國會警察局，她計畫對當時的財政部長被提名人貝森特（ScottBessent）腳邊投擲汽油彈。另有1名男子縱火焚燒加州一間郵局，聲稱要「向美國政府表明立場」。