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揶揄第一夫人有「準寡婦光芒」…遭川普夫婦點名開除 吉米金摩強硬反擊！

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國脫口秀主持人吉米金摩上週戲稱美國第一夫人準寡婦引發爭議，他今天對白宮點名要求開除強硬反擊。吉米金摩在捍衛自己言論立場的同時，也強調美國人擁有言論自由的權利。

吉米金摩（Jimmy Kimmel）在今天的美國廣播公司（ABC）脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）開場白中諷刺地說：「你知道那種感覺嗎？早上醒來發現第一夫人發表聲明要求炒你魷魚？我們都有過這種經驗，對吧？」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，吉米金摩在23日的節目中調侃美國第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）散發著「準寡婦的光芒」（a glow like anexpectant widow）。吉米金摩解釋，這只是針對年近80歲的川普與比他年輕許多的梅蘭妮亞（川普79歲，梅蘭妮亞56歲）所做的輕微調侃。

然而，25日白宮記者協會（WHCA）晚宴會場外發生槍擊事件後，川普及其盟友把這段笑話重新定調為「煽動暴力」。

吉米金摩在今天的節目中嚴正駁斥：「這絕對不是任何定義下的暗殺號召。他們心知肚明。多年來我一直公開反對槍枝暴力。」

他接著表示，「我同意應拒絕仇恨與暴力言論，但我也必須指出，川普有權說他想說的話，你我有權，大家都有權，因為根據憲法第一修正案，美國人擁有言論自由」。

吉米金摩曾在2025年9月節目中說，保守派網紅柯克（Charlie Kirk）在猶他州演講中彈身亡，讓美國再次偉大（MAGA）陣營支持者利用槍殺來圖利，引起川普支持者不滿，在壓力下迪士尼（Disney）決定暫停節目播出。一週後「吉米夜現場」復播，吉米金摩哽咽指無意嘲弄，強調停播節目不合法。

美國廣播公司暫未回應將如何處理吉米金摩的節目再度因搞笑引起風波。

美國 CNN 白宮 脫口秀 第一夫人 梅蘭妮亞 川普

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