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川普再整頓獨立機構 國家科學委員會全員遭撤職

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國國家科學委員會（National Science Board）兩名委員今天證實，總統川普政府已經解散整個委員會，20多名成員全遭撤職。

美國國家科學委員會由20多名成員組成，任期6年。

這個獨立委員會成立於1950年，負責指導國家科學基金會（NSF）運作，並就科學與工程政策向總統及國會提供建議。

自2025年初重返白宮以來，川普持續對獨立機構施加壓力。

國家科學委員會委員吉爾（Yolanda Gil）與史塔森（Keivan Stassun）透過電郵發表聲明說，委員會成員在本月24日接獲通知，即日起遭到解職。

在南加州大學（University of Southern California）任教的吉爾表示：「是的，現任22名國家科學委員會成員4月24日全數遭到解職，即刻生效，且未說明任何理由。」

吉爾向路透社表示，委員會成員大多來自學術界，另外還有國家實驗室、非營利組織及產業界代表。

任職於范德比大學（Vanderbilt University）的史塔森則說：「看到當局在聯邦政府各部門採取類似行動，尤其是在科學研究領域，這似乎只是時間問題。」

史塔森坦言對此感到失望，也證實當局並未說明解散這個委員會的原因。

國家科學基金會則將相關問題轉交白宮回應。

一名白宮官員表示，國會當初設立這個委員會時所賦予的權限可能需要更新，但國家科學基金會仍將「不受影響地持續運作」。

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