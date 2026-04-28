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白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
在白宮記者協會晚宴開槍的艾倫(左)27日出庭，被檢察官起訴三項重罪，最高刑期可達無期徒刑。(美聯社)
在白宮記者協會晚宴開槍的艾倫(左)27日出庭，被檢察官起訴三項重罪，最高刑期可達無期徒刑。(美聯社)

遭控25日晚間企圖在白宮記者協會晚宴行刺川普總統的31歲加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)，27日在華府聯邦法院過堂，檢方起訴罪名包括意圖刺殺美國總統、在暴力犯罪中開槍以及意圖犯下重罪而非法跨州運輸槍械彈藥，若定罪最高面臨終身監禁。

還押到30日開拘留聽證

在簡短的法庭程序中，身穿藍色囚服的艾倫進入法庭時雙手都反銬在背後，對於指控未做回應。治安法官夏博(Matthew Sharbaugh)同意檢方請求，下令艾倫還押至少到30日，屆時法院將召開拘留聽證會，決定是否繼續關押直到開審。

聯邦檢察官巴蘭亭(Jocelyn Ballantine)在法庭上說，艾倫企圖行刺川普總統，帶著12號口徑霰彈槍與三把刀來到華府。法院紀錄顯示，艾倫還帶著Rock Island Armory 1911型.38口徑半自動手槍。

辯護律師主張無罪推論

辯護律師艾貝(Tezira Abe)則表示，艾倫沒有被捕或犯罪前科，「他在此時應該獲得無罪推論」。

檢方指出，來自加州托倫斯(Torrance)的艾倫25日晚間攜帶槍枝、刀械，企圖闖入川普出席的白宮記協晚宴的華府希爾頓酒店(Washington Hilton)宴會廳，衝過安全檢查哨之後與特勤人員交火。

聯邦官員說，艾倫對於行刺行動策畫數周之久。艾倫策畫行刺的更多幕後細節，27日在聯邦調查局(FBI)提交法院的宣誓證詞(affidavit)中曝光。

根據宣誓證詞，艾倫25日對家人寄發電郵，自稱「友善的聯邦刺客」(Friendly Federal Assassin)，吐露對川普政府不滿，將鎖定川普政府官員下手。艾倫4月6日向華府希爾頓酒店訂房，上周從加州出發搭乘火車抵達東岸，在記協晚宴前一天入住酒店，訂房紀錄顯示入住期間為整個周末。

艾倫在襲擊過程受傷，但未中彈。一名特勤局人員中彈，但因穿著防彈背心而保住性命。

特勤開5槍 艾倫至少1槍

襲擊過程中艾倫開了幾槍、幾名執法人員開火，目前都有待進一步釐清。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)說，調查人員認為特勤局幹員開了五槍，艾倫霰彈槍至少開了一槍。不過，布蘭奇並未說明擊中特勤局人員防彈背心的是否為艾倫開槍子彈。

布蘭奇說，執法當局在霰彈槍內發現一個用過的彈殼，證明槍枝曾經開槍。

華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)27日對媒體說，將對艾倫提出更多起訴罪名。

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