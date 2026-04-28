英王伉儷抵美訪問 白宮晤川普夫婦 一同下午茶、參觀蜂箱

英國國王查爾斯三世(King Charles III)與王后卡蜜拉(Queen Camilla)於27日抵達美國，展開為期四天的國事訪問。此行是查爾斯2022年登基以來，首次以君主身分對美國進行國事訪問，也是英國君主20年來首度訪美，此次適逢美國「獨立宣言」發表250周年，象徵意義重大且深遠。

美聯社報導，查爾斯與卡蜜拉的專機27日降落馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)，簡短的抵達儀式完成後，隨即驅車前往白宮。

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞‧川普親自迎接，川普與英王握手致意，梅蘭妮亞則與兩人行貼頰禮；四人在白宮南門廊合影後，進入白宮綠廳享用下午茶，隨後一同前往南草坪，參觀梅蘭妮亞上周新設的白宮造型蜂箱。

查爾斯與卡蜜拉都支持養蜂，查爾斯在英國私人寓所中養了至少三個蜂箱，呼應他們長期倡導環保與永續發展。

27日稍晚，英王伉儷出席英國大使重新整修的官邸花園派對，合唱團現場演唱英美兩國國歌，與會嘉賓包括財政部長貝森特(Scott Bessent)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)和媒體名流等。

路透報導，查爾斯28日會在國會聯席會議發表演說並出席白宮國宴，29日前往紐約市悼念2001年911恐怖攻擊罹難者，並出席在維吉尼亞州舉行的「獨立宣言」發表250周年派對；最後，英王伉儷將在維州會見從事自然保育人士及原民領袖，呼應查爾斯的環保倡議。

查爾斯成為繼母親、已故女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)於1991年在國會發表聯席演說之後，第二位獲此殊榮的英國君主。

王室消息人士透露，查爾斯在國會的演說約20分鐘，內容雖然依照英國政府的建議撰寫，但大量措辭與語氣由查爾斯親自修改。

查爾斯將指出，過去250年來，英美兩國並非每件事都有共識，但「兩國總能找到攜手合作的途徑」，並稱英美夥伴關係是「人類史上最偉大的聯盟之一」。

查爾斯此行訪美的情勢並不平靜，英美關係正處於1956年蘇伊士運河危機(Suez Crisis)以來的低谷。

美國與以色列對伊朗發動戰爭後，川普痛斥英國首相施凱爾(Keir Starmer)拒絕參與軍事行動，直指英美同盟破裂。

五角大廈內部電郵顯示，美方曾考慮重新評估支持英國福克蘭群島(Falkland Islands)主權，藉此懲罰英國對伊朗戰事的消極態度，加劇兩國嫌隙。

不過，川普對查爾斯的態度迥異，不僅多次公開讚揚查爾斯是「偉人、我的朋友」，並稱英王訪美絕對有助修復跨大西洋關係。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)說：「川普總統一直非常尊重查爾斯國王，去年的歷史性訪英行程進一步鞏固兩人的關係，總統期待國王陛下伉儷來訪，將舉行盛大國宴和一系列活動款待。」