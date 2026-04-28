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紐約地鐵加強取締「占座、臥鋪」 去年案件激增30倍掀爭論

世界日報／ 記者曹馨元／紐約報導
紐約市警(NYPD)自去年起大力加強對「生活品質」罪案的執法，針對在地鐵車廂內橫臥或一人占用多個座位的取締案件急劇上升。圖為在地鐵車廂內睡覺的遊民。(記者曹馨元／攝影)
紐約市警(NYPD)自去年起大力加強對「生活品質」罪案的執法，針對在地鐵車廂內橫臥或一人占用多個座位的取締案件急劇上升。圖為在地鐵車廂內睡覺的遊民。(記者曹馨元／攝影)

紐約市警(NYPD)自去年起大力加強對「生活品質」罪案(quality-of-life crimes)的執法，針對在地鐵車廂內橫臥或一人占用多個座位的取締案因此急劇上升，引發社區對遊民權益與公共安全執法界線的激烈辯論。

網路媒體Gothamist援引法庭數據顯示，2025年因「在公共交通系統躺臥或占用多個座位」被列為最重罪名的案件達591宗，較前一年的19宗激增逾3000%；2026年首季的案件量已超過去年同期。市警總局發言人表示，今年1月至3月間，警方共逮捕643名最初僅以「地鐵占座」被指控的人員，其中83%身上負有通緝令，41%曾有重罪前科；警方強調執法有助遏止更嚴重的犯罪。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選時曾承諾，處理遊民問題將更多依賴社工而非警察，但他上任後選擇留任作風強硬的警察局長蒂池(Jessica Tisch)。蒂池自2025年1月履新以來，多次強調要嚴打影響「生活品質」的罪行，包括非法擺攤、隨地便溺及強行乞討等，認為這些行為會助長「社區不安全感」。市長辦公室就執法力度轉向一事，至今未有正式回應。

各方對這一波執法行動的評價不一。通勤者權益組織「乘客聯盟」(Riders Alliance)發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，乘客希望地鐵環境舒適安全，地鐵不應淪為遊民的最後避難所或醫療場所；民權組織「紐約公民自由聯盟」(NYCLU)則譴責這種執法是對弱勢群體的重拳打壓，並指出因地鐵占座被移送法庭的人中，逾半數為非洲裔，反映出執法中存在族裔偏差。

對此，曾在紐約地鐵遭遊民攻擊的華人張先生認為，他並沒有明顯感到地鐵遊民減少；「遊民確實應該被安置在遊民所裡，在地鐵遊蕩，於他們自身、於乘客都沒有任何好處」。

紐約市地鐵系統的執法策略在過去20年間反覆擺盪，彭博(Michael Bloomberg)擔任市長時期曾嚴格執法，白思豪(Bill de Blasio)執政時期則轉趨寬鬆；在曼達尼政府與蒂池的領導下，執法力度顯然已重新收緊。

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