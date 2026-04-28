吉米金莫諷準「準寡婦」 梅蘭妮亞嗆懦夫：ABC應開除

深夜秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)23日在「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)大開玩笑，譏諷第一夫人梅蘭妮亞．川普散發「準寡婦」的光輝；兩天後白宮記者晚宴爆發槍擊，更顯該笑話之惡毒。梅蘭妮亞27日猛烈抨擊金莫是個懦夫，與川普總統一同呼籲美國廣播公司(ABC)開除金莫。

綜合媒體報導，梅蘭妮亞在X平台發文寫道：「金莫充滿仇恨和暴力的言論意在分裂我們的國家。他對我家人開的玩笑不是喜劇，他的言論具有腐蝕性，加深了國內的政治病症，像金莫這種人不應該有機會每天晚上在人們家中散播仇恨。他是個躲在ABC背後的懦夫，因為他知道電視台會一直包庇他。夠了，ABC是時候表明立場了，ABC領導層還要犧牲我們的社區、縱容金莫這種惡劣行徑多少次？」

川普同日稍晚在「真實社群」(Truth Social)發文批評金莫一點也不好笑，「他糟糕的收視率就是最佳證明。他在自己的節目中發表一番令人震驚的言論，播放一段偽造的影片，裡頭第一夫人和我們的兒子拜倫(Barron Trump)彷彿真的坐在他的攝影棚聽他講話，但他們根本不在那裡，也永遠不會在那裡。一天後一個瘋子試圖闖入白宮記者晚宴的宴會廳，帶了一把霰彈槍、一把手槍和許多刀具。他出現在那裡顯然是出於惡意目的，迪士尼和ABC應該立即開除金莫。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)28日也說，「誰會認為一個妻子會因為自己心愛的丈夫可能被謀殺而欣喜若狂？就我25日晚上與第一夫人的接觸而言，我可以告訴你她絕不會那樣。這種針對總統、第一夫人及其支持者的言論完全是瘋言瘋語，令人難以置信的是美國民眾竟然夜復一夜地接受這種言論。」李維特已懷胎九月，晚宴上她坐在主桌緊鄰第一夫人，槍響傳出後兩位女士不得不爬下舞台，由保全人員護送離開。

川普去年9月便呼籲過開除金莫，當時金莫針對保守派活動家柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡發表爭議性評論，節目被停播一周。