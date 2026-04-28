快訊

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

聽新聞
0:00 / 0:00

吉米金莫諷準「準寡婦」 梅蘭妮亞嗆懦夫：ABC應開除

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
深夜喜劇節目主持人吉米金莫，稱梅蘭妮亞是「準寡婦」，遭川普及第一夫人譴責。（美聯社）
深夜喜劇節目主持人吉米金莫，稱梅蘭妮亞是「準寡婦」，遭川普及第一夫人譴責。（美聯社）

深夜秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)23日在「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)大開玩笑，譏諷第一夫人梅蘭妮亞．川普散發「準寡婦」的光輝；兩天後白宮記者晚宴爆發槍擊，更顯該笑話之惡毒。梅蘭妮亞27日猛烈抨擊金莫是個懦夫，與川普總統一同呼籲美國廣播公司(ABC)開除金莫。

綜合媒體報導，梅蘭妮亞在X平台發文寫道：「金莫充滿仇恨和暴力的言論意在分裂我們的國家。他對我家人開的玩笑不是喜劇，他的言論具有腐蝕性，加深了國內的政治病症，像金莫這種人不應該有機會每天晚上在人們家中散播仇恨。他是個躲在ABC背後的懦夫，因為他知道電視台會一直包庇他。夠了，ABC是時候表明立場了，ABC領導層還要犧牲我們的社區、縱容金莫這種惡劣行徑多少次？」

川普同日稍晚在「真實社群」(Truth Social)發文批評金莫一點也不好笑，「他糟糕的收視率就是最佳證明。他在自己的節目中發表一番令人震驚的言論，播放一段偽造的影片，裡頭第一夫人和我們的兒子拜倫(Barron Trump)彷彿真的坐在他的攝影棚聽他講話，但他們根本不在那裡，也永遠不會在那裡。一天後一個瘋子試圖闖入白宮記者晚宴的宴會廳，帶了一把霰彈槍、一把手槍和許多刀具。他出現在那裡顯然是出於惡意目的，迪士尼和ABC應該立即開除金莫。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)28日也說，「誰會認為一個妻子會因為自己心愛的丈夫可能被謀殺而欣喜若狂？就我25日晚上與第一夫人的接觸而言，我可以告訴你她絕不會那樣。這種針對總統、第一夫人及其支持者的言論完全是瘋言瘋語，令人難以置信的是美國民眾竟然夜復一夜地接受這種言論。」李維特已懷胎九月，晚宴上她坐在主桌緊鄰第一夫人，槍響傳出後兩位女士不得不爬下舞台，由保全人員護送離開。

川普去年9月便呼籲過開除金莫，當時金莫針對保守派活動家柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡發表爭議性評論，節目被停播一周。

相關新聞

紐約地鐵加強取締「占座、臥鋪」 去年案件激增30倍掀爭論

紐約市警(NYPD)自去年起大力加強對「生活品質」罪案(quality-of-life crimes)的執法，針對在地鐵車廂內橫臥或一人占用多個座位的取締案因此急劇上升，引發社區對遊民權益與公共安全執

白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身

遭控25日晚間企圖在白宮記者協會晚宴行刺川普總統的31歲加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)，27日在華府聯邦法院過堂，檢方起訴罪名包括意圖刺殺美國總統、在暴力犯罪中開槍以及意圖犯下重罪而

英王伉儷抵美訪問 白宮晤川普夫婦 一同下午茶、參觀蜂箱

英國國王查爾斯三世(King Charles III)與王后卡蜜拉(Queen Camilla)於27日抵達美國，展開為期四天的國事訪問。此行是查爾斯2022年登基以來，首次以君主身分對美國進行國事訪

槍手從川普發文掌握行蹤 前1天才入住酒店 特勤共開5槍

加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)企圖行刺川普總統的更多作案細節，在最新解密的華府特區聯邦法院起訴書以及聯邦調查局(FBI)探員撰寫的長達七頁宣誓證詞(affidavit)當中曝光。

他預發刺川電郵自稱「友善聯邦刺客」 必要才把特勤當目標

白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人艾倫 (Cole Tomas Allen) 27日在華盛頓首次出庭，面臨重罪指控。檢方披露其完整作案行程以及攜帶武器等細節，直指事件為蓄意刺殺未遂。

白宮駁槍擊案自導自演 將討論范斯是否再出席記協晚宴

川普總統日前遭遇槍擊事件，美國白宮27日表示，白宮幕僚長威爾斯本周將開會討論總統安全事務，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也認為說，白宮會討論是否讓總統和副總統同時出席晚宴。對於

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。