他預發刺川電郵自稱「友善聯邦刺客」 必要才把特勤當目標

白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人艾倫 (Cole Tomas Allen) 27日在華盛頓首次出庭，面臨重罪指控。檢方披露其完整作案行程以及攜帶武器等細節，直指事件為蓄意刺殺未遂。

綜合美聯社等報導，檢方在呈交法庭的起訴文件裡，包括一名聯邦調查局 (FBI) 探員一份長達7頁、共 24 點內容的宣誓證詞(affidavit)，講述偵辦經過。

在公布的宣誓證詞裡，姓名塗黑的 FBI 探員在其中第18點說明，在事發周六(25日)晚上8時40分艾倫衝破安檢站之前的十分鐘，透過預排定時向家人及前雇主發送一封名為「道歉和解釋」電郵，說明他襲擊白宮記宴會的原因。

執法部門從其中一名收件人取得副本，該探員表示，根據他的偵辦經驗，這封電郵等於一份行刺「宣言」，無疑是加強了對艾倫的犯罪證據。

該名探員在宣誓證詞的第19 點，是電郵的全文內容。

艾倫在電郵表示，「我真希望能早點說些什麼，但那樣做就無法避免這一切了。對於我造成的所有麻煩，我深表歉意」，包括向所有在酒店裡身處險境的非目標人群道歉。

他幾乎向所有人道歉，說是「無論我的嘗試是成功還是失敗，都不奢求原諒」，又說「如果能找到其他方法接近目標，一定會選擇其他方法……至於我為什麼這麼做(即槍擊)，因為我是美國公民」。

艾倫所指的目標，就是聯邦政府官員，優先等級從高到低排列，沒有直接點名任何人(包括總統川普在內)，他又說一想到本屆政府所做的一切，就感到憤怒。至於特勤局人員，只有在必要時才會成為目標；酒店員工及宴會客人，則絕對不是襲擊目標。

他在電郵中表示，為了最大限度地減少傷亡，只會使用霰彈槍而不是獨頭彈，因為霰彈穿透力較弱。

探員的宣誓證表示，艾倫在電子郵件末尾署名「科爾‧『冷力』(coldForce)」『友善的聯邦刺客』艾倫」。