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槍手從川普發文掌握行蹤 前1天才入住酒店 特勤共開5槍

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
代理司法部長布蘭奇（右二）與哥倫比亞特區檢察長皮洛（右一）27日在記者會上出示艾倫持有的武器，包括長短槍及刀械。（路透）
代理司法部長布蘭奇（右二）與哥倫比亞特區檢察長皮洛（右一）27日在記者會上出示艾倫持有的武器，包括長短槍及刀械。（路透）

加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)企圖行刺川普總統的更多作案細節，在最新解密的華府特區聯邦法院起訴書以及聯邦調查局(FBI)探員撰寫的長達七頁宣誓證詞(affidavit)當中曝光。

根據FBI宣誓證詞，艾倫4月6日向白宮記協晚宴舉辦地點的華府希爾頓酒店(Washington Hilton)預訂一個房間，預計住宿三晚。一年一度的白宮記協晚宴長期在華府希爾頓酒店舉行，參加晚宴的華府媒體記者與政界人士超過2500人。

聯邦檢察官指出，川普今年3月曾在「真實社群」(Truth Social)發文表示已接受邀請將出席白宮記協晚宴，艾倫因此掌握川普將在活動現場的消息。

根據FBI調查，艾倫4月21日從洛杉磯搭乘火車，兩天後抵達芝加哥，接著從芝加哥搭乘前往華府的火車，24日下午1時左右抵達華府希爾頓酒店並辦理入住登記。

25日晚間約8時40分，艾倫手持長槍衝過金屬探測器，位於安全檢查哨的特勤局人員聽到巨大槍響。身分匿名為「V.G. 警官」(Officer V.G.)的特勤局人員胸部中彈，所幸當時穿著防彈背心。不過，宣誓證詞並未說明這名特勤人員是被誰開槍擊中。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)對媒體說，執法人員開了五槍，但拒絕評論特勤局人員是否被艾倫開槍子彈擊中。布蘭奇說，希望保持資訊正確，「這一點我們仍在調查中。」

宣誓證詞寫道，「V.G. 警官」拔槍朝艾倫連開數槍，艾倫隨後倒地，受到輕傷，但沒有中彈。

艾倫被捕時攜帶槍枝分別是2023年10月在加州一家槍店購買的Rock Island Armory 1911 型 .38口徑手槍，以及2025年8月從另一家槍店買下的12號口徑霰彈槍。

宣誓證詞寫道，艾倫闖安檢哨之前不久，從預設電郵發表一份宣言(manifesto)給家人及前任雇主，說明為何做出襲擊行動，電郵附上寫給家人、檔名為「道歉與解釋」的文件。

執法人員在艾倫加州托倫斯(Torrance)住家與他下榻華府希爾頓酒店十樓客房裡都找到他寫的字跡。

艾倫25日犯案所用的霰彈槍，當日確有擊發，現場並留有彈殼。（路透）
艾倫25日犯案所用的霰彈槍，當日確有擊發，現場並留有彈殼。（路透）

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