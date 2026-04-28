美反政府暴力事件創30年新高 極左威脅20年來首超極右

白宮記者協會晚宴日前發生槍擊事件，一名持槍暴徒闖入安檢站造成川普總統與多位首長緊急撤離。這起針對國家高層的攻擊，再次引發外界對美國國內日益升溫的政治暴力高度關注。根據最新數據，全美境內針對政府的攻擊與陰謀正處於1994年以來的高點，凸顯政治極端化已威脅國家安全與社會穩定。

華爾街日報(WSJ)報導，31歲的加州理工學院(Caltech)畢業生艾倫（Cole Tomas Allen）持槍闖入總統參加的白宮記者協會晚宴後，讓外界目光再度聚焦於國內急遽攀升的政治暴力趨勢。今年1月，一名男子持鐵鎚砸破副總統范斯(JD Vance)住家窗戶，3月司法部也起訴兩名男子，指其企圖在紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)住處附近發動攻擊。

從「戰略與國際問題研究中心」(CSIS)公布的數據可發現，針對美國政府的國內攻擊與陰謀已來到1994年以來最高點。數據更呈現一個值得關注的轉變，就是20年來左翼極端分子的威脅首度在次數上超越右翼，在2025年記錄的20起攻擊中，其中十起可歸類為極端左翼，八起歸類為極端右翼。

去年半數左翼暴力事件與川普政府打擊移民政策有關，因此目標主要鎖定移民官員或設施，另有一起則是企圖攻擊密西根州狄金森郡(Dickinson County)共和黨委員會總部。同時，右翼暴力也持續攀升，去年6月，明尼蘇達州一名民主黨籍州議員及其丈夫遇害，8月一名曾批評新冠疫苗的人士在聯邦疾病防治中心(CDC)總部外狂射500發子彈，還造成一名警員殉職。

不過，極端主義攻擊的分類本身存在模糊地帶，CSIS主要是依據法院文件與當時報導，盡可能依政治傾向分類，只是行兇者動機往往難以簡單歸類。例如去年4月賓州民主黨籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)住所遭縱火案，據稱其動機是受到海外事件影響。

華府警方指出，25日晚間的嫌犯攜帶霰彈槍、手槍及多把刀械，符合近年攻擊模式。數據顯示，槍械在攻擊與陰謀中的使用比例持續上升。去年最常被使用的武器則是汽油彈(Molotov cocktail)，這種具革命政治象徵的燃燒裝置出現在至少七起案件中，包括針對夏皮羅官邸縱火以及兩起針對移民執法人員的攻擊。去年1月，一名麻州女子則向國會警局表示，計畫向當時的財政部長被提名人貝森特(Scott Bessent)投擲汽油彈，另外，也有民眾向加州郵局縱火，聲稱是為了向美國政府「表達立場」。