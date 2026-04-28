快訊

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮駁槍擊案自導自演 將討論范斯是否再出席記協晚宴

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
白宮發言人李維特表示白宮正檢討是否讓總統和副總統避免同時出席，她也駁斥自導自演的陰謀論。（歐新社）
白宮發言人李維特表示白宮正檢討是否讓總統和副總統避免同時出席，她也駁斥自導自演的陰謀論。（歐新社）

川普總統日前遭遇槍擊事件，美國白宮27日表示，白宮幕僚長威爾斯本周將開會討論總統安全事務，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也認為說，白宮會討論是否讓總統和副總統同時出席晚宴。對於有傳言槍擊是川普「自導自演」的陰謀論，李維特也予以駁斥。

川普25日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，卻遭遇槍擊事件，最後川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）都被特勤人員安全護送離開，並未造成人員傷亡，但被批評維安出現大漏洞。

白宮27日舉行記者會，李維特指出，威爾斯本周將與國土安全部領導層、特勤人員，以及白宮行動小組開會，確保總統的安全；李維特保證說，白宮一直以來都監督行動和程序，並提出尖銳的問題來確保總統安全。

據報導，該會議的目的將討論川普出席重大活動的相關安全「標準程序與做法」。

至於川普日前表示將於30天內再度舉行白宮記者協會晚宴，且預計出席，有媒體詢問說，讓總統與副總統同時出席，甚至讓兩人座位被安排在鄰近的位置是否為明智的決定？李維特說，這確實是很好的問題，也認為這個問題會被討論。

李維特確定川普將會出席晚宴，但她不願確認副總統范斯是否出席，並表示，相關單位會針對這個問題討論。

李維特並在記者會中把矛頭指向在野黨，稱沒有人像川普一樣面對這麼多子彈和暴力，並認為，這樣的政治暴力來自對川普系統性的「妖魔化」（demonization），發動的對象包括評論員、部分媒體，以及民主黨議員；李維特說，長期對川普仇恨、暴力的言詞合理化這樣的暴力行為。

李維特也提到說，25日的槍擊事件提醒大家國土安全部預算的重要性，指美國國會阻擋國土安全部的預算至今長達73天是可恥的（shameful）。

川普27日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，極左派讓國土安全部關門至今，並指出，聯邦眾院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）正努力讓國土安全部重新開門，全力資助移民及海關執法局（ICE）和邊境巡邏人員。

川普呼籲所有共和黨員要共同合作支持預算，盼眾院能團結一致通過法案，川普並表示，他已經要求希望預算法案能在6月1日送到他的桌上。

相關新聞

紐約地鐵加強取締「占座、臥鋪」 去年案件激增30倍掀爭論

紐約市警(NYPD)自去年起大力加強對「生活品質」罪案(quality-of-life crimes)的執法，針對在地鐵車廂內橫臥或一人占用多個座位的取締案因此急劇上升，引發社區對遊民權益與公共安全執

白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身

遭控25日晚間企圖在白宮記者協會晚宴行刺川普總統的31歲加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)，27日在華府聯邦法院過堂，檢方起訴罪名包括意圖刺殺美國總統、在暴力犯罪中開槍以及意圖犯下重罪而

英王伉儷抵美訪問 白宮晤川普夫婦 一同下午茶、參觀蜂箱

英國國王查爾斯三世(King Charles III)與王后卡蜜拉(Queen Camilla)於27日抵達美國，展開為期四天的國事訪問。此行是查爾斯2022年登基以來，首次以君主身分對美國進行國事訪

槍手從川普發文掌握行蹤 前1天才入住酒店 特勤共開5槍

加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)企圖行刺川普總統的更多作案細節，在最新解密的華府特區聯邦法院起訴書以及聯邦調查局(FBI)探員撰寫的長達七頁宣誓證詞(affidavit)當中曝光。

他預發刺川電郵自稱「友善聯邦刺客」 必要才把特勤當目標

白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人艾倫 (Cole Tomas Allen) 27日在華盛頓首次出庭，面臨重罪指控。檢方披露其完整作案行程以及攜帶武器等細節，直指事件為蓄意刺殺未遂。

白宮駁槍擊案自導自演 將討論范斯是否再出席記協晚宴

川普總統日前遭遇槍擊事件，美國白宮27日表示，白宮幕僚長威爾斯本周將開會討論總統安全事務，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也認為說，白宮會討論是否讓總統和副總統同時出席晚宴。對於

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。