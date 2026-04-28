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美國準媽媽搭機急產 2急救員借鞋帶接生母女均安

中央社／ 波特蘭27日綜合外電報導
一名孕婦24日在達美航空國內線班機上，突然劇烈陣痛臨盆。 美聯社
一名孕婦24日在達美航空國內線班機上，突然劇烈陣痛臨盆。 美聯社

一名孕婦24日在達美航空國內線班機上，突然劇烈陣痛臨盆，恰巧機上有2名急救員，她們向其他乘客借來毛毯，並以鞋帶紮住臍帶，順利產下一名約2500公克女嬰，母女均安。

美聯社報導，女嬰的母親布萊爾（Ashley Blair）24日搭乘達美航空（Delta Air Lines）波音737客機，從美國亞特蘭大飛往俄勒岡州波特蘭，原本要回娘家由母親陪產，不料卻在距離波特蘭約半小時航程時開始陣痛。

協助接生的急救員佛里茲（Tina Fritz）今天告訴美聯社，她與另一名急救員鮑爾（Kaarin Powell）剛剛結束多明尼加共和國的假期準備回家。事發當下，她們正在協助一名護理師照顧機艙後方的另一名乘客，隨後空服員過來請她們去查看布萊爾的狀況。

她們發現布萊爾確實即將分娩，而且陣痛頻率愈來愈密集，因此立即向空服員索取毛毯和產科急救包，但兩樣都沒有，只好就地取材。

佛里茲說，她們向其他乘客借來毛毯，並用一名空服員的鞋帶紮住臍帶。鮑爾則拆下自己的一條鞋帶作為止血帶，以便進行靜脈注射。

佛里茲回憶，後來她聽到布萊爾大喊：「好了，時間到了，我要用力了！」

佛里茲說，布萊爾使出3次「非常有力的推擠，寶寶很快就出來了…整個過程非常順利」。

鮑爾剪斷臍帶後抱著寶寶坐下，佛里茲在她身旁坐下時，機輪剛好接觸跑道。兩人在飛機向空橋滑行時，將寶寶交還到布萊爾手上，機上眾人紛紛拍照慶祝。

女嬰柏莉．芮涅．布萊爾（Brielle Renee Blair）比預產期提前約2週出生；班機則比預定時間晚了約20分鐘落地。

波特蘭港務局（Port of Portland）發言人普萊斯考特（Molly Prescott）在電郵中告訴美聯社，波特蘭機場消防救援隊趕抵現場後，「確認母女健康狀況良好，隨即將這家人送往當地醫院觀察」。

達美航空在聲明中表示：「我們衷心感謝機組員與機上的醫療志願者，在飛機降落波特蘭前挺身照顧乘客。乘客的健康與安全始終是我們的首要任務，祝福這個新家庭一切順心。」

達美航空

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