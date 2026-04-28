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白宮記協晚宴槍擊／華裔女記者逃命疑害川普跌倒 事後稱她「表現好」

世界日報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（左）與白宮記者協會主席姜偉嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）
美國總統川普（左）與白宮記者協會主席姜偉嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴時突遇槍擊，所幸在隨扈護送下安全離場。事隔一日，現場混亂畫面陸續在社群媒體曝光，其中一段影片顯示，川普撤離時，一名女子疑似從後方推擠、試圖擠入特勤保護圈，導致川普踉蹌跌倒。這名女子如今被起底是華裔白宮記者協會主席、CBS記者姜偉嘉（Weijia Jiang），她也正是當晚坐在川普身旁的活動主持人。

川普與第一夫人梅蘭妮亞25日出席華府希爾頓飯店的白宮記者協會晚宴，31歲加州教師艾倫（Cole Allen）持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中一名特勤後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

根據網路流傳影片，事發前川普與姜偉嘉在台上座位有說有笑，現場氣氛看似輕鬆，隨後突然傳出巨大槍響，特勤人員立即衝上前包圍川普，並將他護送撤離。

▲ 影片來源：X平台＠JKash000（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

從另一角度影片可見，川普在特勤保護圈中撤離時一度踉蹌趴地，疑似是姜偉嘉從後方試圖靠近、擠入人牆時造成推擠。隨扈急忙拉緊川普，姜偉嘉則轉向左側倉皇逃命。

根據姜偉嘉事後描述，槍擊發生後，「我從椅子上站起來，跟在川普後面，接著他摔倒在地，我也雙手雙膝著地。」她表示，自己當時一路爬行，最後被引導到舞台後方。

姜偉嘉也透露，當時她年邁且行動不便的雙親，以及丈夫與7歲女兒都在台下。她爬到等候區後，心急如焚，只想確認家人是否平安。

槍手被捕後，川普第一時間召開記者會，姜偉嘉首先發問，且受到川普稱讚在活動上表現出色。

美國總統川普（左二坐者）25日出席白宮記者協會晚宴，協會主席、CBS記者姜偉嘉（右立者）致詞時場景。（路透）
美國總統川普（左二坐者）25日出席白宮記者協會晚宴，協會主席、CBS記者姜偉嘉（右立者）致詞時場景。（路透）

姜偉嘉1983年出生於福建廈門，2歲時隨家人移民美國，她擁有雪城大學廣播新聞專業碩士學位，自2006年開始擔任電視新聞記者。

紐約時報報導，姜偉嘉是白宮記者協會首位非白人主席，她過去曾與川普激烈交鋒。2020年，在白宮新聞發布會上，姜偉嘉就美國新冠病毒檢測計畫向時任總統的川普提問，引發川普不滿稱「去問中國」，憤而直接結束記者會，讓她聲名大噪。

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