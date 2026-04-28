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白宮記協晚宴槍擊／讀心師憶驚恐瞬間 川普目光呆滯

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
帕爾曼25日晚上正在席間展示讀心術不久，就目睹川普被特勤人員護送出去的驚險場面。（路透）
帕爾曼25日晚上正在席間展示讀心術不久，就目睹川普被特勤人員護送出去的驚險場面。（路透）

白宮記者協會25日晚宴發生槍擊驚魂，受邀表演的讀心大師帕爾曼(Oz Pearlman)還原與總統川普並肩倒地躲避威脅的驚險時刻。他坦言當特勤人員強力壓倒總統後來撤離，眼前的震撼場景令他腦中閃過「是否會沒命」的恐懼，也目睹了川普受驚後目光呆滯的狀態。

帕爾曼接受美國廣播公司新聞網(ABC News)等媒體，詳述槍擊事件發生的細節。當晚他剛開工便展現驚人讀心術，先是讓副總統范斯(J.D. Vance)印象深刻，隨後在哥倫比亞廣播公司(CBS)主播姜偉嘉(Weijia Jiang)協助下，加入川普與梅蘭妮亞(Melania Trump)及白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)的對話，也就在帕爾曼寫下李維特腹中尚未出生的孩子名字「薇薇安」(Vivian)並給總統夫婦與李維特看時，這場危機席捲而至。

「你看到大家對魔術的驚嘆反應，但同時我們也看到數十名持有槍枝的特警隊(SWAT)和軍方人員衝進場內，與會者紛紛鑽到桌下」，帕爾曼回憶道。

他坦言當時第一反應是，「我們是不是要沒命了？」根據當局調查，現年31歲、來自加州的嫌犯艾倫(Cole Allen)涉嫌持散彈槍等武器衝向晚宴廳外的安全檢查站，隨即遭制伏羈押。

帕爾曼表示，在特勤局(Secret Service)強行要求總統倒地避險時，他與川普總統當時就「並肩」靠在一起。「當我趴下、四肢著地時，我屏息以待，我覺得炸彈可能隨時會爆炸。我看到兩名特勤人員衝到總統身後將他放倒，剛好他倒下的位置就在我旁邊，」帕爾曼回憶道。

他說：「我很快就趴下，特勤人員接著把川普壓低，我會說（他們的處理方式）非常有效，但挺粗暴的。」「我們相距只有半公尺左右…在地上四目相對，那時我聽到槍聲，心裡頭想著：『我們快死了』。」

他並補充說，當時無法判斷川普的狀況，因為總統「眼神沒有對焦」，看起來「像是受到驚嚇」，「我看著他，但無法從他的反應判斷發生了什麼事」，帕爾曼說，「我完全沒有覺得他沒事。因為我也沒想到他們會那麼猛烈地把他壓倒。」

帕爾曼說，大約「兩秒鐘後」，特勤人員就把川普帶離現場，而他和旁邊另外兩個人最終「爬了出去」，安全脫險。

雖然發生槍擊事件，但川普已承諾將出席在30天內重新舉行的晚宴，帕爾曼也受邀回歸演出。

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