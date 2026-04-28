吉米金摩搞笑第一夫人將成寡婦 川普要求ABC炒人

美國脫口秀主持人吉米金摩在白宮記者協會晚宴事件前的錄影播出節目中，用「準寡婦」開第一夫人梅蘭妮亞的玩笑，今天引起第一家庭極度不滿，川普要求美國廣播公司立即開除金摩。

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）25日出席白宮記者協會晚宴，期間發生槍擊事件，活動在混亂中叫停。知名脫口秀節目主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）在23日、事件發生前2日預錄播出的節目中，模仿晚宴可能情境，再度引起軒然大波。

金摩在美國廣播公司（ABC）夜間脫口秀同名節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!），一如過往風格大開川普的玩笑，期間模擬週末將在華府舉行的白宮記者協會晚宴可能橋段，金摩扮演大會主持人，嘻笑說，「我們的第一夫人梅蘭妮亞在這裡，看看她真的很美。川普夫人，妳容光煥發，像似即將成為寡婦。」

金摩在節目橋段中還提及已經定罪、死亡的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與梅蘭妮亞。節目雖在事件前2天錄影播出，27日引起第一家庭強烈不滿．川普要求ABC開除金摩。

梅蘭妮亞首先在社媒X公開聲明貼文，「金摩多年來躲在無線電視網保護背後，散播加深美國政治病態的腐敗言論，這不是幽默，而是懦夫行徑。美國廣播公司的沉默代表支持仇恨，夠了，美國廣播公司該表態了。」

川普在「真實社群」（Truth Social）貼文，「金摩沒才能，收視率低，完全失敗者。他長年散播仇恨與謊言，開我美好的第一夫人準備當寡婦的玩笑，這是號召暴力的卑劣訴求。」

川普寫道，「兩天前有人脫序瘋狂持槍繞過特勤，預謀取我性命，但這個懦夫認為慶祝我掛了是件有趣的事？噁心！迪士尼（Disney）與美國廣播公司被極左派護衛，現在成了預謀刺殺的共謀。」

川普寫道，「金摩應即刻被炒，美國廣播公司該因非法推動介入（預謀刺殺）取消執照，我們不該讓這些病態者摧毀國家。」

金摩曾在2025年9月節目中說，保守派網紅柯克（Charlie Kirk）在猶他州演講中彈身亡，讓美國再次偉大（MAGA）陣營支持者利用槍殺來圖利，引起川普支持者不滿，在壓力下迪士尼（Disney）決定暫停節目播出。一週後「吉米夜現場」復播，金摩哽咽指無意嘲弄，強調停播節目不合法。

美國廣播公司暫未回應將如何處理金摩的節目再度因搞笑引起風波。