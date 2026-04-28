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白宮記協晚宴槍手暗殺川普未遂被起訴！恐判終身監禁 執法證詞曝光
路透報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，31歲槍手艾倫27日首度出庭，被以三項罪名起訴，包括企圖暗殺總統、跨州運送槍械以及暴力犯罪期間開槍。若暗殺總統未遂的罪名成立，艾倫可能面臨終身監禁。
艾倫（Cole Tomas Allen）27日身穿藍色連身囚服，短暫現身華府聯邦法院，他並未對控罪答辯，料將被持續羈押；法官已排定30日召開羈押庭。華府聯邦檢察官表示，接下來將對艾倫提出更多控罪。
美國代理司法部長布蘭希在開庭後記者會表示，根據艾倫犯案前寄給親友的千字文宣言，調查人員認為艾倫鎖定川普，且似乎以「叛徒」等貶抑字眼暗指川普。檢察官巴蘭坦（Jocelyn Ballantine ）表示：「艾倫企圖暗殺美國總統川普。」
根據檢方提交法院說明案情與證詞的聯邦宣誓書，來自加州托倫斯的艾倫當時持有1支泵動式霰彈槍、1支.38口徑手槍和3把刀。
案發當時，艾倫持霰彈槍衝過晚宴會場金屬探測門，特勤人員聽見一聲巨大槍響，一名身穿防彈背心的特勤胸部中彈，宣誓書未說明是否遭艾倫擊中。
受傷特勤朝艾倫開了5槍，艾倫倒地後遭制伏逮捕。根據宣誓書，艾倫未中彈，僅受輕傷。
布蘭希指出，調查人員根據霰彈槍膛內一枚已擊發彈殼推斷艾倫曾曾開槍，後續將進行更多鑑定檢查釐清過程。
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