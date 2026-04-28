快訊

鋒面明起2天影響台灣！不排除雷雨轟全台 氣溫起伏劇烈

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

115會考衝刺／英文學會「避雷」2大類陷阱題 培養1能力擺脫死讀書

聽新聞
0:00 / 0:00

美國會預算處：關稅變動可能使赤字增加1.1兆美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）。 美聯社
美國國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）。 美聯社

美國國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）說，美國關稅政策近期的變動，可能在未來10年內使聯邦預算赤字增加1.1兆美元，雖然確切的計算目前還無法進行。

史瓦格周一（27日）在彭博電視的訪談中表示，最高法院推翻總統川普利用緊急經濟權力自行加徵關稅的做法，該判決在10年內將使赤字增加2兆美元。而川普目前以其他貿易措施做為稅收替代來源，估約可帶來約8,000億至9,000億美元的收入，也就是「略低於」所減少的收入的一半。

他說：「最高法院取消了部分關稅，而政府又重新加回了一些，兩者相抵後，10 年內的赤字大約會增加1.1兆美元。」

史瓦格提到，政府在施加新關稅及調整關稅方面擁有很大的權力，因此在整個過程仍在進行時，很難確定精確的赤字數字。

他也指出，伊朗戰爭對能源價格的影響，正在抵銷2025年實施的減稅政策對經濟帶來的提振效果。

史瓦格說：「能源價格上漲看起來對家庭的影響，大致抵銷了減稅帶來的好處。當然，還有對企業投資以及通膨等方面的影響。種種因素交織在一起。我們尚未再行更新預算，因此也還沒有完成以這些狀況為基礎的經濟預測。」

川普 關稅

延伸閱讀

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」…網酸：記住誰是軟柿子

SIPRI報告：亞太軍費增幅16年來最大 台灣年增14%

經濟學者上修中國大陸今年進出口成長率 尤其AI相關進口

相關新聞

白宮記協晚宴槍手暗殺川普未遂被起訴！恐判終身監禁 執法證詞曝光

路透報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，31歲槍手艾倫27日首度出庭，被以三項罪名起訴，包括企圖暗殺總統、跨州運送槍械以及暴力犯罪期間開槍。若暗殺總統未遂的罪名成立，艾倫可能面臨終身監禁。

川普晚宴開槍男師遭美司法部控暗殺總統 最高可判終身監禁

美國司法部27日舉行記者會說明日前發生的槍擊事件，代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）指出，司法部控告槍手三大罪名，其中包括暗殺總統，最高可以判到終身監禁。

吉米金摩搞笑第一夫人將成寡婦 川普要求ABC炒人

美國脫口秀主持人吉米金摩在白宮記者協會晚宴事件前的錄影播出節目中，用「準寡婦」開第一夫人梅蘭妮亞的玩笑，今天引起第一家庭...

美國會預算處：關稅變動可能使赤字增加1.1兆美元

美國國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）說，美國關稅政策近期的變動，可能在未來10年內使聯邦預算赤字增加1.1兆美元，雖然確切的計算目前還無法進行。

川普遇槍擊 白宮擬本周檢討總統維安

美國總統川普日前遭遇槍擊事件，美國白宮27日表示，白宮幕僚長威爾斯本周將開會討論總統安全事務，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也認為說，白宮會討論是否讓總統和副總統同時出席晚宴。

晚宴槍案千字宣言曝光 槍手衝川普而來

美國總統川普廿五日出席白宮記者協會晚宴時突遇槍擊，槍手艾倫犯案前約十分鐘，寄給家人一封「反川普宣言」。紐約時報廿六日引述兩名知情的執法人員報導，這份約一千字的宣言顯示，艾倫就是衝川普及其他的政府官員而來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。