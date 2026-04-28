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川普晚宴開槍男師遭美司法部控暗殺總統 最高可判終身監禁

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望平息來自右翼批評者的檢討聲浪，證明自己在推動川普優先事項取得進展。（美聯社）
美國代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望平息來自右翼批評者的檢討聲浪，證明自己在推動川普優先事項取得進展。（美聯社）

美國司法部27日舉行記者會說明日前發生的槍擊事件，代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）指出，司法部控告槍手三大罪名，其中包括暗殺總統，最高可以判到終身監禁。

美國總統川普25日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，卻遭遇槍擊事件，最後川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）都被特勤人員安全護送離開，並未造成人員傷亡。

被指控為槍手是自加州托倫斯（Torrance）的31歲男教師艾倫（Cole Allen）。司法部27日舉行記者會，布蘭奇表示，司法部向艾倫提出三項聯邦指控，包括暗殺總統、為犯罪目的跨州運送槍枝，以及暴力犯罪中開槍；布蘭奇指出，暗殺總統的罪名最高可判終身監禁。

為犯罪目的跨州運送槍枝的罪名，布蘭奇指出，最高可判10年有期徒刑；暴力犯罪中開槍的罪名則最少判10年，最高可判終身監禁。

布蘭奇指出，艾倫是從洛杉磯搭乘火車至芝加哥，再從芝加哥搭火車抵達華府；艾倫在華府希爾頓飯店訂了3天的房間，從4月24日至26日；艾倫於24日下午入住飯店。

布蘭奇說，艾倫於25日晚間約8時40分接近晚宴安檢點，並手持一把長槍衝過安檢，有一名特勤人員胸部中彈，但因為身穿防彈衣，並無大礙；布蘭奇說，該名特勤人員向艾倫開5次槍，艾倫並未中槍，但倒在地上，接著遭特勤人員逮捕。

梅蘭妮亞 川普

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