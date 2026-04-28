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白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普週末出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，涉嫌開槍的男子艾倫（Cole Tomas Allen）今天被控暗殺川普未遂。

綜合路透社和法新社報導，若罪名成立，31歲加州托蘭斯（Torrance）居民艾倫恐最重面臨無期徒刑。

艾倫今天首次在華盛頓聯邦法院出庭，身穿藍色囚服。他在美國法警戒護下進出法庭，雙手被銬在背後。

檢察官巴蘭亭（Jocelyn Ballantine）在庭上表示，艾倫帶到華府的武器包括1把霰彈槍和3把刀，「他企圖暗殺美國總統川普」。

美國聯邦助理法官夏博（Matthew Sharbaugh）表示，艾倫還面臨非法跨州運輸槍械以及在暴力犯罪中開槍的指控。

艾倫在簡短的聆訊中未針對這些指控做出回應。他說自己擁有電腦科學碩士學位。辯護律師阿貝（Tezira Abe）在庭上表示，艾倫過去沒有被逮捕或定罪紀錄。

夏博下令將艾倫羈押到至少本月30日，屆時將再安排聆訊，審酌是否應檢方要求羈押候審。

根據官員說法，艾倫在舉辦白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Association Dinner）的華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）預訂房間，從加州搭火車到華府。

他在留給家人的宣言中自稱「友善的聯邦刺客」，並討論針對川普政府高層的計畫。這些官員當時在飯店宴會廳。

宴會廳外傳出多聲槍響後，艾倫在安檢站附近一場混亂中被制伏。他未能接近川普或其他參加晚宴的賓客。

華府 川普 艾倫

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