記協晚宴槍案後 白宮幕僚長將開會討論總統安全事務

華爾街日報報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴時突遇槍擊，令美方對川普下月對中國國是訪問的維安安排更加緊張。美中數百名官員正緊鑼密鼓籌備中，確保地球上最有權勢的兩位領袖會面時說對話、走對路，飲食安全更不能出錯。回顧上一次2017年川習在中國會晤時，雙方維安人員就曾在人民大會堂走廊爆發肢體衝突。

2026-04-27 14:51