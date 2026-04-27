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記協晚宴槍案後 白宮幕僚長將開會討論總統安全事務
美國總統川普等數名美國高層官員25日出席白宮記者協會晚宴時，遭遇會場外發生槍擊事件。1名白宮高階官員今天告訴路透社，白宮幕僚長威爾斯本週將開會討論總統安全事務。
當天在華府1家飯店舉行的晚宴上，在宴會廳外發生1名男子開槍試圖闖入。白宮消息官員表示，經過這起事件後，川普（Donald Trump）與白宮仍然支持美國特勤局的領導階層。
這名高階官員並透露，威爾斯（Susie Wiles）預計本週初與美國特勤局及國土安全部領導階層召開1場會議，討論川普出席重大活動的相關安全「標準程序與做法」。
這位官員說，這場會議除了將檢視25日的安全應對，也將查看「一切可能辦法」來確保未來活動的安全。
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