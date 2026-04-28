遇刺後 川普5月訪陸維安更緊張

華爾街日報廿六日報導，美國總統川普廿五日又遇刺，令美方對他五月訪問中國大陸時的維安更緊張。

尤其本案的犯嫌艾倫僅藉由提前一天入住飯店，以一張房卡就突破川普的維安防線。艾倫在寫給家人的信中還嘲笑安檢措施，「不知道特勤局在幹嘛，他們只關注（活動）當天，卻沒想到有人要是提前一天到會變成怎樣」。

美中數百位官員正緊鑼密鼓籌備，以確保「兩國集團」（Ｇ２）領袖會面時「說對話、走對路」，食安更不能出差錯。二○一七年川普第一任訪中時，雙方維安人員就曾在人民大會堂走廊爆發肢體衝突。

川普和中國國家主席習近平的北京「川習會」預定五月十四至十五日舉行，這是美國總統近九年來首度國是訪中，且正值美中在貿易、科技與台灣議題上的互信惡化，故期間的任何手勢、站位甚至紅地毯及登機梯的安排，都可能被解讀為某種外交訊號，因此目標是零失誤，但個中難處在於每個環節皆可能出錯。

國是訪問的標準行程通常動員數十人隨行，分批搭多架專機，美國總統防彈座車「野獸」與安全通訊設備也將提前部署。特勤局與白宮通訊專家將先行進駐，以完成清場且建立防竊聽的空間，並與地主國協商能有多少名攜帶武器的美方人員能在中國境內行動，而任何槍械與對講機等通訊器材，都必須先透過外交照會申請。

醫療團隊也將隨行，「空軍一號」也有完整的外科手術設備；菜單將逐道確定，食材也必須篩檢，以避免包含暗殺或一般的食物中毒。

曾協助安排美國前總統布希二○○二年訪中行程的前白宮國安會主任韋德寧指出，這些行程是以十五分鐘為單位來精準規畫；連誰坐在車隊中的第幾輛車都很重要。

前美國國務院副助卿華自強曾協助安排二○一七年川普第一任的訪中行程。他坦言，「對籌辦的人來說，這些訪問行程很折磨人」。

有外交官提到，一場峰會通常需半年至一年籌備，但鑒於這次川習會的時程被大幅壓縮，因此安排也更仰賴個人風格和臨場決定。