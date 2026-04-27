聽新聞
0:00 / 0:00

白宮記協晚宴為川普表演遇槍擊 「讀心師」憶驚恐瞬間

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導

白宮記者協會近日舉行晚宴時發生槍擊事件，當時自稱是「心靈魔術師」的皮爾曼正在為總統伉儷等賓客表演，他向BBC描述自己當時與川普俯身尋求掩護四目相交的瞬間。

皮爾曼（Oz Pearlman）告訴英國廣播公司（BBC），事發當時，他正在和總統川普（DonaldTrump）、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）講話。

他說：「我很快就趴下，特勤局（Secret Service）人員接著把川普壓低，我會說（他們的處理方式）非常有效，但挺粗暴的。」

「我們相距只有半公尺左右…在地上四目相對，那時我聽到槍聲，心裡頭想著：『我們快死了』。」

活動現場的影像顯示，皮爾曼當時手上拿著一張紙，站在上述3位貴賓後面。

皮爾曼說，白宮發言人最近快要生寶寶，當時他是在猜寶寶名字有幾個字母。正當他撕下一張紙秀出名字時，就聽到了槍聲。

皮爾曼形容，他在地上盯著川普的眼睛大約一兩秒，祈求自己不會死在那裡。大約「兩秒鐘後」，特勤人員就把川普帶離現場，而他和旁邊另外兩個人最終「爬了出去」，安全脫險。

川普昨天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時則表示，自己當時「並不擔心」。他說：「我了解人生，我們活在一個瘋狂的世界。」

槍擊 梅蘭妮亞 BBC

延伸閱讀

白宮記協晚宴槍擊／撤離當下…川普好奇喊：等一下、讓我看看

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

出席白宮記者晚宴遇槍響 川普：特勤人員中槍無大礙

川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

相關新聞

不只吃沙拉…白宮記協晚宴槍響驚魂 女子趁亂「搜刮」葡萄酒引熱議

白宮記者協會年度晚宴爆發槍響現場陷入一片混亂之際，一名金髮女子被鏡頭捕捉到神情自若地「搜刮」桌上的葡萄酒，另外還有一名男...

槍擊陰影再現…柯克遺孀赴白宮記協晚宴 受驚淚訴「我只想回家」

白宮記者協會25日舉行晚宴時發生槍擊案，已故保守派領袖柯克的遺孀艾瑞卡也在現場。一段出自當晚的影片顯示，艾瑞卡被護送離開...

美軍再出手！東太平洋擊沉運毒船釀3死 累計已185人喪生

美國軍方今天公布，在東太平洋打擊1艘「涉及毒品販運活動」的船隻，並有3名男子喪生。美方近幾個月已發動數十起類似攻擊，法律...

川普訪中維安更緊張！外媒曝出訪安排眉角 爆川習隨扈曾幹架

華爾街日報報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴時突遇槍擊，令美方對川普下月對中國國是訪問的維安安排更加緊張。美中數百名官員正緊鑼密鼓籌備中，確保地球上最有權勢的兩位領袖會面時說對話、走對路，飲食安全更不能出錯。回顧上一次2017年川習在中國會晤時，雙方維安人員就曾在人民大會堂走廊爆發肢體衝突。

世界盃車資暴漲 紐新4國會議員促FIFA補貼交通費

隨著世界盃將於今夏展開，新澤西運輸局(NJ Transit)日前宣布的150元天價來回火車票價引起爭議不斷。四名來自紐約及紐澤西的民主黨國會議員就此聯署致函國際足聯(FIFA)，要求其補貼球迷的交通費用。交通官員亦發出警告，建議跨州通勤族在賽事期間儘量居家辦公。

白宮記協晚宴槍擊／WSJ：槍手事先入住 靠「1張房卡」突破維安

白宮記者協會晚宴槍擊事件凸顯的關鍵問題是：槍手如何接近川普總統出席的活動現場？眾議院監督暨政府改革委員會(House Oversight and Government Reform Committee)發言人說，委員會在25日晚間事發之後，便要求特勤局必須提出簡報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。