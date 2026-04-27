不只吃沙拉…白宮記協晚宴槍響驚魂 女子趁亂「搜刮」葡萄酒引熱議

白宮記者協會年度晚宴爆發槍響現場陷入一片混亂之際，一名金髮女子被鏡頭捕捉到神情自若地「搜刮」桌上的葡萄酒，另外還有一名男士被拍到老神在在吃著沙拉，引發網友熱議。

根據「紐約郵報」（New Yok Post）報導，當成群的記者與賓客驚慌逃出華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton )宴會廳時，一名身分不明、穿著時髦黑色皮草的金髮女子被拍到若無其事般「搜刮」桌上的葡萄酒。

由於槍響發生在晚宴上沙拉的時刻，各桌還留有大量無人飲用的葡萄酒。目前還不清楚該名女子的身分，也無法確認她是媒體從業人員，還是其他受邀嘉賓。

一名網友寫道：「看這些媒體成員在『偷』葡萄酒，這就是媒體的真面目！令人反感！」另一位網友則憤怒表示：「太無恥了，在槍擊事件發生後、川普總統也在場的同一個宴會廳，記者竟然在偷酒。」

不過，也有不少人為她辯護。一名網友寫道：「這怎麼算偷？酒本來就擺在桌上供晚餐飲用，費用早就付清了。」另一位署名Bullz網友則說：「一道菜要價超過350美元(約台幣1.1萬元)，晚宴又提前取消，拿葡萄酒當作退費補償很合理。」

除了這名女子，現場也有其他賓客被拍到帶著酒瓶離去。

此外，當在場人士聽到槍響紛紛躲在桌子底下時，創新藝人經紀公司（Creative Artists Agency，CAA）經紀人格蘭茲（Michael Glantz）卻被拍到老神在在吃著沙拉的畫面，也在網路上瘋傳。

白宮記者協會（White House Correspondents'Association）這場年度盛事因一名槍手試圖衝破安檢並開火而中斷，所幸安全人員及時壓制。

現年79歲的美國總統川普與內閣官員隨即被撤離到安全地點。這是川普就任總統以來首次出席白宮記協晚宴。