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美軍再出手！東太平洋擊沉運毒船釀3死 累計已185人喪生
美國軍方今天公布，在東太平洋打擊1艘「涉及毒品販運活動」的船隻，並有3名男子喪生。美方近幾個月已發動數十起類似攻擊，法律專家及人權團體質疑其合法性。
法新社統計，美國這波行動造成的死亡人數累計已至少185人。
美軍南方司令部（U.S. Southern Command）如同先前多次攻擊，在行動後於社群媒體平台X發文指出，遭擊中船隻「由被認定為恐怖組織的團體操作」，且情報證實其沿著已知販毒路線航行，無美軍人員受傷。
川普（Donald Trump）政府去年9月開始這類打擊行動，但其至今未提出確切證據證明遭擊中船隻涉及毒品走私，引發行動合法性爭議。
法律專家及人權團體認為，這些攻擊可能構成法外處決，因為鎖定對象顯然是並未對美國構成迫切威脅的平民。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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