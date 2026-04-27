2026世界新聞最佳照片 記錄美移民遭執法迫害

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

美國獨立攝影記者以《Separated by ICE》榮獲2026世界新聞攝影最佳照片，其捕捉到兩名女孩在紐約聯邦大樓內拉住即將被拘留的父親，展現了家庭破碎的痛苦畫面。該作品不僅強調獨立新聞攝影在見證社會悲劇中的重要性，也引發大眾對移民人權問題的深切關注。

新聞年度作品獎

《歐洲新聞網》報導，美國普立茲獎攝影師古茲 (Carol Guzy) 榮獲2026年世界新聞攝影大獎最佳作品，這張名為 《Separated by ICE》 的照片呈現美國移民執法的殘酷瞬間，並從超過五萬件參賽作品中脫穎而出，成為了當代社會人權與離散議題的重要紀錄。

世界新聞攝影大獎評審團強調，這張作品真實呈現美國移民執法政策背後的家庭破碎與恐懼，具備極強的情緒感染力。如今，攝影師希望透過這部作品喚醒公眾對移民家庭困境的關注，並將榮譽歸於這些勇敢分享生命苦難的當事人。

紀錄人道主義危機

《The Suburban》報導，這張照片呈現紐約聯邦大樓的場景，兩名厄瓜多女孩緊緊抱住即將被移民局拘留的父親，這不僅是美國移民政策對家庭造成的打擊，更是家屬陷入絕望與經濟困境的殘酷現實。

主辦單位強調，世界新聞攝影大獎旨在揭露當前社會議題、氣候危機與人權迫害，要讓社會大眾見證專業新聞攝影在當代歷史與人道主義危機中扮演的關鍵角色。

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