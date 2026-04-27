快訊

民進黨駁軍購黑箱：1.25兆軍購清單早公開 請藍白指出哪項不重要？

影／華裔女記者急逃命疑害川普跌倒！畫面曝光 身分被起底

公務人員大逃亡！ 台鐵、消防、警察等工會要求調薪至少6000元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」！畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。圖／取自X帳號@ChrisStephensMD的影音
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。圖／取自X帳號@ChrisStephensMD的影音

紐約時報報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，華府希爾頓飯店宴會廳內一片混亂，賓客紛紛趴下掩護，卻有一名男子老神在在坐在原位吃沙拉，畫面曝光後在社群媒體瘋傳，這名男子還被封為「沙拉男」。

這名男子是好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司（CAA）高階經紀人格蘭茲（Michael Glantz）。格蘭茲當時雖然聽見宴會廳外傳來槍聲，仍沒有像其他人一樣趴到地上，而是坐在椅子上，繼續挑著布拉塔起司沙拉吃。

格蘭茲事後受訪表示，自己並未被現場騷動嚇到，反而想看看究竟發生什麼事。他說：「我是紐約人，我們一直都活在警笛聲和各種動靜之中。我不害怕。現場有數百名特勤局幹員翻過桌椅衝來衝去，我不想錯過精彩場面。」

這段畫面被CNN拍下後迅速在社群媒體流傳，不少人質疑他為何沒有趴下。格蘭茲解釋，首先自己背不好，沒辦法趴到地上，就算趴下也得找人扶起來；其次，他有潔癖，絕不可能穿著新燕尾服趴在希爾頓飯店「髒兮兮的地板」上，直言「這是不可能的事」。

美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，特勤人員衝上台護送川普等多名白宮高層離場。路透
美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，特勤人員衝上台護送川普等多名白宮高層離場。路透

美國 紐約時報 社群媒體

延伸閱讀

川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

川普受訪還原槍擊！自爆1原因「不想離開現場」稱槍手家屬曾報警

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

川普三年來3度遇死亡威脅 美政治暴力再引關注

相關新聞

孤狼槍手闖安檢 川普記協晚宴遇襲

美國總統川普廿五日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，一名男子持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中一名特勤人員後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

美國總統川普在美東時間廿五日晚間八時（台灣時間廿六日早上八時）出席白宮記者協會晚宴，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞撤離。

川普受訪還原槍擊！自爆1原因「不想離開現場」稱槍手家屬曾報警

紐約時報報導，美國總統川普26日受訪透露，25日在白宮記者協會晚宴突遇槍擊當下，一度想留在現場，不斷要求試圖將他帶離的探員「等一下」。另外，川普證實槍手行凶前留下一份宣言，當主持人覆述內容疑似影射川普為戀童癖時，川普勃然大怒，痛斥主持人「丟臉」。

槍手「反川普宣言」曝光！依職位高低鎖定官員 唯獨排除1高官

美國總統川普25日出席晚宴突遇槍擊，槍手艾倫（Cole Allen）犯案前約10分鐘向家人寄了一封「反川普宣言」，他在文中自詡「友善的聯邦政府刺客」，並影射川普是戀童癖、強暴犯，坦言目標是川普政府官員，且將「依照職位高低排序」，唯獨排除美國聯邦調查局長（FBI）帕特爾。根據美媒，艾倫家人曾向家人通報，但具體時間是案發前或後的說法仍不一。

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」！畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

紐約時報報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，華府希爾頓飯店宴會廳內一片混亂，賓客紛紛趴下掩護，卻有一名男子老神在在坐在原位吃沙拉，畫面曝光後在社群媒體瘋傳，這名男子還被封為「沙拉男」。

入住埋伏自組武器… 槍手是教師 擁電腦碩士

美國總統川普廿五日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。聯邦執法部門證實，槍手為來自加州托倫斯的卅一歲男教師艾倫（Cole Allen）。報導說，艾倫當時在靠近飯店側邊入口、監控較為鬆散的區域組裝一把「長型」武器，隨後開火並朝宴會廳方向衝去。現場人士形容，入口附近有一個用來放置餐車的「臨時空間」，當時「沒有任何維安」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。