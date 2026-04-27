白宮記協晚宴槍擊／各國領袖譴責犯行 發文慰問川普

川普總統25日晚出席白宮記者協會年度晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件，嫌犯已被捕。CNN指，知情人士透露，一名穿防彈背心的特勤局特工中槍，幸無大礙，沒有其他人受傷。各國領袖紛紛譴責暴力，並對川普平安無事表示欣慰。

賴清德總統透過社群平台X表示，很慶幸聽到川普總統及其他與會者都未受到身體傷害，「我們強烈譴責任何形式的政治暴力」。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯在社群媒體X表示：「我們譴責針對美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞的任何攻擊意圖。」墨西哥總統薛恩鮑姆在貼文中寫道，「暴力不是解決問題的方法」，並祝福川普和第一夫人梅蘭妮亞。加拿大總理卡尼表示：「政治暴力在任何民主國家都沒有立足之地，我與這起令人不安的事件受影響的人同在。」

日本首相高市早苗和印度總理莫迪也在X發文，表達對川普的慰問。莫迪說：「暴力在民主國家沒有立足之地，必須被明確譴責。」

英國首相施凱爾發文說，他對「華府白宮記者協會晚宴現場的情況感到震驚」，任何對民主制度或新聞自由的攻擊，都須以最強烈措辭譴責。

以色列總理內唐亞胡在X指出，他與妻子薩拉對鎖定川普的「暗殺未遂」案感到震驚。內唐亞胡提及：「我們欣慰總統與第一夫人平安強健。我們向受傷警員致上祝福，盼其早日完全康復，並對美國特勤局迅速果斷的處置致敬。」

印度總理莫迪在X上表示，得知川普總統、美國第一夫人及副總統均平安無事且未受傷，他深感寬慰。莫迪指出：「我致上最誠摯祝福，願他們持續平安與安康。暴力在民主中毫無立足之地，必須予以明確譴責。」

加拿大總理卡尼在X寫道，他「對總統、第一夫人及所有與會賓客安全無虞感到慶幸」，「政治暴力在任何民主體制中都沒有容身之處，這起事件令人不安，我的心與每一個深受震撼的人同在」。

墨西哥總統薛恩鮑姆在X指出：「近期事件之後，川普總統與其夫人平安無恙，令人感到欣慰。」她還提及：「暴力絕不該是解決問題的手段。」西班牙總理桑傑士譴責「今晚針對川普總統的攻擊」，他在X寫道：「暴力永遠不是答案。人類唯有透過民主、共存與和平才能向前邁進。」

巴基斯坦總理夏立夫在X上表示，他對這起「令人不安的槍擊事件深感震驚」。他寫道：「得知川普總統、第一夫人及其他與會者平安無事，我感到寬慰。」